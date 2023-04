Geral Agentes da Polícia Federal vão aos Emirados Árabes buscar brasileiro acusado de estupro

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, ele teve sua extradição aceita pelo governo do país. (Foto: Reprodução)

Quatro agentes da PF (Polícia Federal) vão aos Emirados Árabes Unidos para realizar a extradição do empresário brasileiro Thiago Brennand, que foi preso na última segunda-feira (17), segundo a TV Globo. Acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, ele teve sua extradição aceita pelo governo do país no último sábado.

O pedido de extradição de Brennand foi feito em 10 de novembro do ano passado. Ele chegou a ser preso em um hotel de luxo em outubro, mas foi liberado poucas horas depois de pagar fiança. Detido novamente pelas autoridades, ele agora deve ser colocado à disposição da Polícia Federal, que deverá ir buscá-lo. Na chegada a São Paulo, deverá ser mantido pela PF e colocado à disposição da polícia, para cumprir prisão preventiva.

A extradição foi confirmada pelo presidente Lula na madrugada de domingo. O Ministério da Justiça informou que a extradição ainda não tem data marcada.

Thiago Brennand deixou o país no dia 4 de setembro do ano passado com destino a Dubai, mesmo dia em que o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça contra ele por ter agredido a atriz e empresária Helena Gomes em uma academia que funciona dentro de um shopping de luxo na capital paulista.

Segundo a denúncia, ele agrediu a atriz depois que ela recusou convite para sair com ele. Na academia, além de empurrá-la, ele chegou a arrancar um tufo de cabelos e a cuspir na jovem. Depois da divulgação da agressão na academia, pelo menos 15 mulheres procuraram o Ministério Público de São Paulo para denunciar abusos, estupro e ameaças feitas pelo empresário.

Brennand tem uma audiência marcada para o dia 30 de maio em Porto Feliz, no interior de São Paulo. “As audiências têm ocorrido de forma híbrida. O réu pode comparecer presencialmente ou de maneira virtual. Nos casos em que o réu está preso, normalmente o presídio tem estrutura, e o preso entra de lá”, explica o promotor Josmar Tassignon Júnior, de Porto Feliz. “No caso do Brennand, com ele no Brasil, será preciso ver de que forma o juiz vai deliberar. Se vai determinar que a escolta o traga ou se ele fará de forma virtual, do presídio. Mas a audiência está marcada.”

No retorno ao Brasil, com Brennand, o empresário deve ser levado para um Centro de Detenção Provisória em São Paulo. É provável que a defesa tente um habeas corpus. Mas, por enquanto, a audiência em Porto Feliz segue agendada. Na cidade, diz o promotor, há três processos com prisão decretada do empresário.

“[No Brasil], Ele será citado em todos os processos e terá prazo de 10 dias para apresentar resposta à acusação. Na sequência, o juiz decide se mantém o recebimento da denúncia e, em caso positivo, se designam audiência de instrução, debates e julgamento. Em regra, a sentença é prolatada na audiência”, explica o promotor Josmar Tassignon Júnior. As informações são do jornal O Globo.

