Futebol Saiba quem é Bruno Brasil, a única pessoa que visita Daniel Alves na prisão

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro sob a acusação de ter estuprado uma mulher de 23 anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Preso desde o dia 20 de janeiro sob a acusação de ter estuprado uma mulher de 23 anos, em uma boate em Barcelona, na Espanha, Daniel Alves ainda não recebeu visita de seus familiares na penitenciária Brians 2. De acordo com a publicação espanhola Tikitakas, a única pessoa que visita o jogador de futebol semanalmente é o seu melhor amigo, Bruno Brasil, que, inclusive, esteva na casa noturna Sutton, em 30 de dezembro, data em que teria ocorrido o crime sexual.

Chef de cozinha e nutricionista, Bruno Brasil acompanhou Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, nas duas vezes que ela esteve com o marido na penitenciária. A última vez que a modelo esteve em Brians 2 foi em 26 de março. O encontro, de acordo com a imprensa espanhola, durou cerca de 40 minutos. Na ocasião, consta que Joana comunicou que havia decidido pelo fim do casamento. Ao ser comunicado da separação, Alves chorou. Bruno Brasil testemunhou a conversa, que aconteceu em um espaço do tamanho de uma cabine telefônica.

De acordo com uma emissora de TV espanhola, Bruno Brasil teria trocado mensagens com uma prima da mulher que acusa Daniel Alves de estupro antes que houvesse a judicialização do caso.

Quem é Bruno Brasil?

Com 68,9 mil seguidores no Instagran, Bruno Brasil se apresenta em seu perfil na rede social como chef de cozinha. O melhor amigo de Daniel tem 187 publicações na página, sendo a última em 17 de janeiro, ou seja, antes da prisão do ex-jogador do Barcelona. Ao lado do ex-craque da seleção brasileira, o chef de cozinha aparece em uma foto postada em 12 de novembro de 2022. Quatro dias antes, ele comemorou a convocação de Alves para a Copa do Mundo do Catar.

Em seu perfil no Instagram, Bruno Brasil marca o projeto social “Pequenos Guerreiros, Grandes Heróis”, que ensina jiu-jitsu a crianças em dificuldades, com sede no Jardim Paulista Baixo, em Pernambuco. No perfil da instituição, ele é apresentado como padrinho deste projeto social. Na sua página na rede social, o chef também cita o restaurante Aç’UP, em Jaqueira, Recife (PE). Bruno se diz, em seu perfil no Instagram, apaixonado por Recife e pela agricultura familiar, e faz diversas publicações enaltecendo a importância de se ter uma alimentação saudável. Ele também se define como “blindado, protegido e abençoado”.

O caso

Em 20 de janeiro de 2023, a prisão de Daniel Alves foi decretada em Barcelona, cidade onde uma jovem de 23 anos denunciou que foi estuprada pelo jogador em uma boate em 30 de dezembro de 2022. Desde o dia que o crime foi relatado até a prisão do jogador, a polícia catalã, conhecida como Mossos d’Esquadra, investiga as evidências que apontam a violência sexual.

Daniel Alves pretende levar os filhos e a ex-mulher, Dinorah Santana, para morar em Barcelona. A mudança faz parte de uma nova estratégia do jogador para responder às acusações em liberdade. A informação é do diário espanhol As.

A defesa, encabeçada por Cristóbal Martell, quer apresentar garantias à Justiça de que o jogador brasileiro possui laços familiares na Espanha e que uma fuga está descartada. Tanto Dinorah quanto as crianças já estão a caminho do país europeu. A expectativa é de que um novo pedido de liberdade seja pleiteado no Tribunal de Instrução nº 15 de Barcelona ainda nesta semana. O primeiro foi negado. Dinorah visitou Daniel no presídio e ainda mantém negócios com ele.

Daniel Alves prestou na segunda-feira novo depoimento à Justiça espanhola. Ele mesmo pediu para ser ouvido pela Justiça mais uma vez. Em nova versão, o jogador brasileiro admite que, na relação com a vítima de 23 anos, cujo nome não foi revelado, houve penetração, mas que houve também consentimento dela. A defesa pretende, segundo o jornal espanhol La Vanguardia, pedir pela liberdade do jogador enquanto o caso não é julgado. As informações são do jornal O Globo e do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/saiba-quem-e-bruno-brasil-a-unica-pessoa-que-visita-daniel-alves-na-prisao/

Saiba quem é Bruno Brasil, a única pessoa que visita Daniel Alves na prisão

2023-04-18