Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

O veículo foi recolhido e o condutor autuado por operar com selo de vistoria vencido e por manter o veículo em más condições de conservação e limpeza Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA (Foto:: Gustavo Roth/EPTC/PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA

Na tarde desta quinta-feira (1º) os agentes de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) flagraram um veículo que fazia transporte irregular de estudantes e com riscos à segurança viária. A van, prefixo 126, com alunos da Escola Estadual do Ensino Médio Itália, do bairro Jardim Itu, trafegava com o selo de vistoria reprovado na cor vermelha, o que indica fora de operação, além de estar com os quatro pneus lisos, sem condições de trafegabilidade.

O veículo foi recolhido e o condutor autuado por operar com selo de vistoria vencido e por manter o veículo em más condições de conservação e limpeza, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A EPTC alerta para o risco de contratar transporte clandestino para o deslocamento dos alunos. “O transporte escolar, ainda mais para crianças e jovens, prevê uma série de regras de segurança. É muito importante que os responsáveis se informem e busquem as alternativas regulares, que estão em dia com todas as normas estabelecidas”, destaca o coordenador de Fiscalização de Transporte da EPTC, Adailton Maia.

Vistorias

São realizadas, em média, duas vistorias por ano nos veículos cadastrados – de acordo com o ano. Além de itens de documentação e registro, são verificados itens indispensáveis à segurança, como pneus, freios e sinalização. Também é dada atenção especial à configuração, higiene e conforto no interior do veículo.

Vistoria – Quem for autorizado tem um selo de vistoria afixado junto ao para-brisa, que indica a situação do veículo: vermelho significa reprovação (veículo não pode operar); amarelo significa aprovação provisória (pode operar até a data informada no selo) e azul significa aprovação (veículo apto a operar até a próxima vistoria), ou seja, está em condições de transportar os alunos.

Os transportadores regulamentados nas instituições de ensino e os prefixos que estão em dia com as determinações podem ser consultados no site da EPTC (consulta por escola e consulta por prefixo). Para reclamações ou denúncias, fone 118 ou pelo e-mail fiscalizacaoescolar@eptc.prefpoa.com.br.

