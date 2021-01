Polícia Aglomeração na Barra do Imbé é dispersada pela Brigada Militar e Guarda Municipal

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Para dispersar, policiais usaram bombas de efeito moral Foto: BM/Divulgação Para dispersar, policiais usaram bombas de efeito moral. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A Brigada Militar e a Guarda Municipal de Imbé dispersaram uma aglomeração na Barra de Imbé, na madrugada deste sábado (2), aonde estão localizados diversos quiosques, bares e restaurantes. Mais de 3 mil pessoas estavam no local, segundo o comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral), coronel Marcel Vieira Nery.

Os policiais militares foram até a Barra do Imbé, após denúncias da perturbação do sossego alheio. Durante a ação, um jovem de 24 anos tentou agredir os policiais militares, arremessando uma garrafa de vidro contra eles. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Tramandaí para prestar esclarecimentos e depois foi liberado.

Para dispersar a aglomeração, a Brigada Militar utilizou bombas de efeito moral usadas para desorientar, temporariamente, os sentidos, sem causar danos e também foi feitos um disparo de munição não-letal. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o coronel Marcel, este tipo de aglomeração, principalmente envolvendo jovens, está sendo frequente no Litoral. “Temos atendido bastante esse tipo de ocorrências. Em alguns casos, conseguimos prevenir, já em outros é preciso agir para dispersar”, esclareceu o comandante do CRPO Litoral.

