Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

O AirPod Max poderia conter o sistema de detecção de movimentos. (Foto: Prakash Singh/Bloomberg)

A Siri, assistente de voz presente no iPhone, pode dar um passo além da voz. Segundo sites de tecnologia como Apple Insider e Gizmodo, a Apple registrou esta semana a patente de um sistema que, além de palavras, analisaria “dados de movimento” para saber o que o usuário está falando — o que faz pensar no computador HAL 9000, de “2001: Uma odisseia no espaço”.

Segundo o Apple Insider, por trás da criação desse sistema está o fato de a Siri muitas vezes ter dificuldade de entender o que o usuário fala. A detecção de movimentos do rosto, seja dos lábios ou dos maxilares, ajudaria a Siri a dar respostas mais acuradas.

O documento da patente explica que os dados “são recebidos por um sensor de movimentos, que captam, por exemplo, o movimento de um usuário ao dar um comando de voz.” Esse sensor permitiria confirmar “se parte dos dados de movimento coincide com dados de referência para um conjunto de palavras.”

No texto, a Apple admite que sistemas de controle só por voz podem levar a respostas errôneas “se o sensor de áudio captar ruído ambiente ou a fala de alguém ao fundo.

Esse sistema não necessariamente usaria a câmera do aparelho, como para uma leitura labial. Ele usaria os sensores de movimento do celular para captar movimentos de boca, cabeça e pescoço, para checar se indicam a fala humana.

O documento da patente, ressalta o Apple Insider, não explica quais aparelhos teriam esse sistema. Mas, como ele se baseia na detecção de movimentos, mais do que na leitura labial, que é visual, em tese poderia estar nos fones da marca, os AirPods, e no aparelho de realidade aumentada, o Apple Vision Pro, além do iPhone, observa William Gallagher, editor do site.

Agora a Apple quer “ler” o que as pessoas falam. Veja como

2023-08-06