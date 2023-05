Geral Agora é oficial: Brasil voltará a exigir visto de cidadãos de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão em outubro

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou o decreto que dispensava o visto de entrada no Brasil para cidadãos destes países. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou, nesta quarta-feira (3), o decreto que dispensava o visto de entrada no Brasil para cidadãos de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A dispensa havia sido garantida por Jair Bolsonaro, por meio do Decreto 9.731, publicado em março de 2019. Com a mudança, o visto para os visitantes desses quatro países voltará a ser exigido a partir de 1º de outubro deste ano.

Segundo o governo, voltará a valer o Decreto 9.199, de novembro de 2017, que instituiu a Lei de Migração, modificada na última gestão.

A possibilidade de revogar a isenção de visto para turistas americanos, canadenses, australianos e japoneses já havia sido anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores em janeiro deste ano, em defesa da igualdade de direitos e obrigações entre nações, já que a exigência de visto para turistas brasileiros foi mantida pelos quatro países, apesar da isenção garantida aqui por Bolsonaro.

Setor de turismo

O setor de turismo não reagiu bem à retirada da isenção de vistos para cidadãos norte-americanos. Representantes hoteleiros e turísticos do Rio de Janeiro não aprovaram a decisão do governo de voltar a exigir vistos de turistas de quatro países para ingressarem no País.

De acordo com o setor hoteleiro, os critérios adotados pelo governo para retornar com a medida foram errados e equivocados. Será preciso, agora, que o governo federal junto à Embratur façam uma promoção internacional nesses países para não desestimular os turistas a visitarem o Brasil. O presidente da rede de associação de hotéis do Rio, Alfredo Lopes, considerou a medida um retrocesso.

“A volta das exigências e dos vistos é um absurdo. O mercado norte-americano é um dos mais pujantes e principais no Brasil. O segmento turístico lutou anos pela derrubada desses vistos. Agora, o governo nos presenteia com esse retrocesso que acaba influenciando toda a indústria do turismo vinculada a recebimento de turistas estrangeiros”, afirmou o executivo.

Segundo especialistas, o Brasil, pelas atratividades que tem, e pelo tamanho de seu território, deveria atrair muito mais turistas do que realmente consegue. No entanto, medidas como essa acabam desestimulando ainda mais a vinda de estrangeiros para o país. As informações são do jornal O Globo e da Jovem Pan.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/agora-e-oficial-brasil-voltara-a-exigir-visto-de-cidadaos-de-estados-unidos-canada-australia-e-japao-em-outubro/

Agora é oficial: Brasil voltará a exigir visto de cidadãos de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão em outubro

2023-05-03