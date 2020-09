Esporte Agora tudo é Grenal: dupla irá protagonizar clássico 428 no Brasileirão

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Se finda mais uma rodada de Libertadores e agora as atenções se voltam para o Grenal 428. Na competição continental, o tricolor venceu a Universidad Católica, em casa, por 2 a 0, e encaminhou a classificação para a próxima fase. Já o Inter, deixou a decisão para a última rodada da fase de grupos. Na Colômbia, ficou no 0 a 0 com o América de Cáli. Mas agora tudo é Grenal! No sábado, Grêmio e Inter se enfrentam, às 17h, na Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Na competição nacional, o colorado é o vice-líder, com 21 pontos. No entanto, apesar da colocação na tabela, não vem de bons resultados. Foram duas derrotas consecutivas, para o Goiás e o Fortaleza, e por último, o empate contra o São Paulo. O clássico do próximo sábado pode reencontrar o Inter e as vitórias. Não apenas no campeonato, mas também na história dos Grenais. Já são dez jogos sem vencer o rival, cinco sob o comando de Eduardo Coudet. Por isso, no final de semana, o colorado busca a recuperação da liderança e o fim de um jejum.

Já o Grêmio, apesar da soberania nos últimos clássicos, não está em um posição confortável da tabela. É o 13º colocado, com 13 pontos. A equipe de Renato Portaluppi encontrou dificuldades no campeonato e tropeçou contra adversários de diferentes posições na tabela. Foram apenas duas vitórias até aqui na competição. No entanto, chega para o Grenal 428 sem perder há dez confrontos contra o rival. A vitória no próximo sábado, ajuda o tricolor a subir na tabela com mais confiança, mas acima de tudo, garante mais uma partida na invencibilidade dos clássicos gaúchos.

