Inter Inter fica no empate com América de Cali e permanece na zona de classificação da Libertadores

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional foi até a Colômbia e trouxe na bagagem um ponto após empatar no 0 a 0 com o América de Cali. O colorado ainda teve um jogador expulso: Leandro Fernández foi para o chuveiro mais cedo! Com o resultado, o Inter cai para a segunda posição com oito pontos.

Na escalação novidades! Eduardo Coudet optou pelo garoto Leonardo Borges na lateral esquerda e pela dupla de zaga Moledo e Victor Cuesta. O colorado começou pressionando, o ponteiro marcava um minuto e Leandro Fernández já cobrava falta contra a meta de Graterol, mas sem sucesso.

Aos nove minutos foi a vez do América atacar. Léo Borges errou, Batalla se aproveita e toca para Sierra, que, livre finalizou forte, mas Lomba pegou tranquilo. Aos 11, Saravia sofreu uma pancada no joelho e teve que ser substituído. Heitor entrou no lugar. O ponteiro ia passando e nada de grandes chances para as duas equipes.

Quando a chance do América poderia estar acontecendo, o árbitro marcou impedimentos aos 22 minutos. Logo depois foi a vez de Heitor, do Inter, erra e perder uma chance. Dentro da área ele tentou o toque de primeira, mas mandou direto para o gol. Aos 29 a equipe adversária voltou a incomodar o Lomba. Batalla desviou de cabeça dentro da área e o goleiro colorado segurou firme.

O adversário seguiu pressionando e desperdiçando chances. Aos 42 uma sequência perigosa do América quase fez o Inter sair perdendo a partida. Primeiro, no bate rebate após cobrança de escanteio, Moledo toca para fora, depois, após a cobrança do escanteio, Segovia tentou a finalização, mas a bola foi longe.

Na segunda etapa Coudet já começou com mudanças. Saiu Praxedes para a entrada de Boschilia. Aos oito minutos Graterol teve que trabalhar! Leandro Fernández cobrou falta direto para o gol e o goleiro saiu de soco! A noite colorada não estava boa. Aos 12, Leandro Fernández foi expulso após dar uma cotovelada em Batalla em lance parado.

O América se aproveitou e aos 16 perdeu uma grande chance. Lomba fez grande defesa em desvio de cabeça de Ramos e na sequência, Batalla, dentro da área, chutou pra fora. O Inter buscava surpreender e aos 31, Patrick quase abriu o placar. Mas a noite também era de sorte pelo lado colorado. Aos 34 a bola beijou a trave colorada, após desvio de Moledo no chute de Moreno. A partida terminou assim, sem gols: América de Cáli 0, Inter 0.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter