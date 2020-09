Em solo colombiano, o técnico Eduardo Coudet comandou na tarde desta segunda-feira (28) o último treino do Inter antes do duelo com o América de Cali pela 5ª rodada do Grupo E da Libertadores. A equipe entra em campo nesta terça-feira (29), às 21h30, no Pascual Guerrero. As indefinições de Chacho ficam por conta, principalmente, do meio de campo.