Colunistas Agosto, o mês das superstições e das taxações

Por Luís Eduardo Souza Fraga | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A superstição é algo muito antigo nas civilizações humanas, remete-se aos primórdios, como a Pré-História e Idade Antiga. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A superstição é algo muito antigo nas civilizações humanas, remete-se aos primórdios, como a Pré-História e Idade Antiga. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Agosto é considerado por muitos como o mês das tragédias e das desgraças, será que é apenas superstição? A superstição é algo muito antigo nas civilizações humanas, remete-se aos primórdios, como a Pré-História e Idade Antiga.

A ciência explica que, em certo momento da história da humanidade, o ser humano sem dispor de maiores conhecimentos científicos para interpretar as manifestações da natureza, acasos ou coincidências, acabava por temer essas situações, então os místicos imaginavam algumas coisas e fantasiavam outras, tais como deuses, seres invisíveis e forças ocultas, a fim de tentar explicar tais fenômenos a seus líderes e sociedades.

Dessa forma surgiram as mitologias, as mais populares são: Mitologia Grega, Mitologia Nórdica e Mitologia Africana.

Neste mesmo cenário surgiram inúmeras religiões e seitas, em diversas sociedades ao redor do mundo, nos mais diferentes e longínquos lugares.

Vejamos algumas das principais tragédias acontecidas no Brasil e no mundo, no mês de agosto: Primeira Guerra Mundial, suicídio do presidente Getúlio Vargas, a renúncia do presidente Jânio Quadros, as duas Bombas Atômicas jogadas no Japão na segunda Guerra Mundial, as mortes de Elvis Presley, Princesa Diana, Carmen Miranda, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o candidato a presidente do Brasil em 2014, Eduardo Campos, quedas de aviões, desastres naturais e muitos outros.

Se não bastasse todas essas situações catastróficas, o agosto de 2025 se fará presente em alto estilo e desde o primeiro dia, pois em 01/08/2025, o Brasil será penalizado pelos Estados Unidos, com uma taxação extra de impostos de importação de 50%, sobre todos os produtos brasileiros que entrarem no território do “Tio Sam”!

Apesar de todas as especulações sobre os motivos dessa taxação, uma das verdades, talvez a principal, é a proteção ao “capitalismo norte americano”, ou seja, o presidente Donald Trump está cumprindo uma promessa de campanha: “A América para os Americanos”. Expediente que também já foi usado em outros tempos, de formas semelhantes, por outros presidentes.

O que nos deixa temerosos aqui no Brasil, é a possibilidade de uma crise econômica, recheada de desemprego e inflação, tudo o que não precisamos neste momento! O que nos resta é ficarmos na expectativa e torcer para que aconteça uma negociação entre EUA e Brasil, pois o dia 01/08/2025, é a data limite para a taxação iniciar! O povo brasileiro, trabalhador e sofrido, não merece mais uma penalização!

Pensando de outra forma, menos supersticiosa, devemos inclinar um olhar mais carinhoso com o agosto, pois é o mês que antecede a primavera e isso nos dá um alento, pois o inverno este ano castigou o povo gaúcho com chuvas intensas e enchentes ocasionais, com muitos prejuízos, além de temperaturas baixíssimas, que há muito não acontecia no Rio Grande do Sul.

Para matar a curiosidade, caro leitor, sugiro uma rápida pesquisa na internet sobre as desgraças que já aconteceram no mês de agosto, por certo, todos ficarão surpresos, ou talvez, angustiados!

Como diz um antigo ditado espanhol e aquerenciado por nós gaúchos: “Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Deixando de lado as superstições e as desgraças, se é que isso é possível, nas atuais circunstâncias políticas e econômicas, desejo a todos um bom agosto e um setembro melhor ainda, com a tão esperada, primavera.

(Luís Eduardo Souza Fraga é historiador e escritor)

fragaluiseduardo@gmail.com

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/agosto-o-mes-das-supersticoes-e-das-taxacoes/

Agosto, o mês das superstições e das taxações

2025-07-30