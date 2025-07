Colunistas Governar exige responsabilidade – não desculpas

Por Nádia Gerhard | 30 de julho de 2025

(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Brasil é uma democracia, e em uma democracia, quem é eleito para governar deve estar à altura do cargo. Não se pode fugir da responsabilidade, nem se esconder atrás de discursos ideológicos, terceirizando a tarefa de liderança ou jogando a culpa nos outros.

A atual tentativa do presidente Lula de, constantemente, repassar ao ex-presidente Bolsonaro a responsabilidade por seus fracassos na politica externa com os EUA ou pelo desequilíbrio entre os poderes, é um desrespeito à função que ocupa e, principalmente, ao povo brasileiro.

A tentativa de promover a desdolarização no BRICS, somada à leniência com navios ucranianos atracados no território nacional, demonstra não apenas uma completa incapacidade diplomática, mas também uma perigosa submissão a interesses que não são os do Brasil. Enquanto os EUA defende seus cidadãos, aqui o governo expõe empresários, trabalhadores e famílias brasileiras aos gravíssimos riscos geopolíticos e econômicos.

Como se não bastasse a instabilidade externa, Lula leva o Brasil de volta ao caminho do descontrole fiscal. O governo gasta como se o dinheiro fosse infinito — mas quem paga a conta é o contribuinte. O rombo nas contas públicas já é bilionário. O déficit cresce, disparam os alertas econômicos, e a resposta do governo é sempre a mesma: aumentar impostos. Mais carga sobre quem produz, empreende e gera emprego. Menos liberdade, mais Estado.

Quem governa precisa de coragem para tomar decisões, de humildade para dialogar e de responsabilidade para liderar. Lula demonstra não ter nenhuma das três virtudes. Ser governante exige equilíbrio. Exige diálogo. Exige saber priorizar. Mas, infelizmente, vemos um presidente que coloca sua ideologia acima da economia, acima das instituições, acima do próprio Brasil. O resultado? Instabilidade, insegurança jurídica e econômica, e um país que parece sem rumo no cenário global.

O discurso de justiça social dá lugar à prática do aumento de impostos. A mais nova medida: o decreto do IOF, que pesa diretamente no bolso dos brasileiros, foi Lula quem assinou. O mesmo governo que prometeu alívio e entregou carga tributária.

Para governar precisa antes ter a responsabilidade de descer do palanque. O Brasil carece de liderança e não de justificativas pela inação.

(Comandante Nádia Gerhard é presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre)

