Colunistas Calma, pode piorar

Por Flavio Pereira | 31 de julho de 2025

Sanções de Donald Trump aplicadas contra o Brasil ganharam destaque ontem na imprensa internacional. (Foto: Reprodução/The Wall Street Journal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A confirmação pelo presidente Donald Trump, de aplicar uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, e a ainda a dura sanção contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, penalizado com a Lei Magnitsky, sinalizam que o governo dos Estados Unidos ataca dois focos.

O foco da defesa da moeda norte-americana

Um dos focos, a defesa da moeda norte-americana. Donald Trump foi enfático ontem ao afirmar que não vai tolerar ataques ao dólar. Numa alusão aos discursos de Lula no BRICs defendendo a adoção de uma nova moeda no comércio internacional, em substituição ao dólar.

O foco da defesa da democracia e da liberdade de expressão

O outro foco está na defesa da democracia, da liberdade econômica e da livre expressão. Nesse contexto se enquadra a sanção aplicada ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Porém, nesse caso, o grupo formado pelo deputado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que estão nos EUA atuando pelas sanções contra Moraes, garante que a manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, destacando na aplicação da Lei Magnitsky, “que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas, as togas judiciais não podem protegê-los”, teria dado um recado claro: a situação pode piorar, e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e o decano da Corte, Gilmar Mendes, seriam os próximos na fila de sanções dos americanos.

A Lei Magnitsky

A Lei Magnitsky permite aos EUA impor sanções econômicas aos ministros, como bloqueio de contas bancárias e de bens que eventualmente possuírem naquele país.

Claudio Bier, presidente do Sistema FIERGS trabalha com a nova realidade

Após lamentar a decisão do governo americano, confirmando a tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, que desde o dia 9 de julho, quando a medida foi anunciada, tem feito esforços sobre o tema, agora trabalha com a realidade dos fatos, e anunciou ontem que prioriza dois encaminhamentos:

– Aprofundar a discussão sobre medidas mitigatórias do pesado impacto da tarifa para as indústrias

– Manter a serenidade que o momento exige, evitando ações e gestos que venham a acirrar o clima entre os dois governos e resultem em prejuízos ainda maiores para as duas nações. Só assim, será possível contar com a possibilidade de ter canais de negociação.

Perda do Rio Grande do Sul: R$ 1,9 bilhão do PIB

Estamos falando da perspectiva do Rio Grande do Sul perder R$ 1,9 bilhão do seu PIB, a segunda maior perda de um estado em valores absolutos, conforme estudo divulgado pela CNI. A dimensão do problema: serão impactadas 1.100 indústrias gaúchas que exportam para os EUA, e que integram cadeias produtivas que empregam mais de 145 mil trabalhadores.

Zucco sobre o tarifaço: “Governo federal precisa sair da paralisia e atuar com urgência”

Em nota oficial, o Deputado Zucco (PL-RS) Líder da Oposição na Câmara dos Deputados disse ontem que “é importante reconhecer que houve exceções relevantes. Contudo, essa salvaguarda não elimina o enorme prejuízo que a nova taxação representa para diversos segmentos já fragilizados pela desaceleração econômica. O governo federal precisa sair da paralisia e atuar com urgência. É fundamental sentar-se à mesa de negociação diretamente com o presidente Donald Trump, sem adiamentos nem embaraços ideológicos, para buscar soluções que preservem empregos e garantam a competitividade dos nossos produtores e exportadores. O Brasil não pode assistir passivamente a mais essa barreira comercial, que afeta de forma direta a economia nacional e ameaça o sustento de milhares de famílias. A Oposição está à disposição para apoiar medidas sérias e responsáveis que permitam retomar o diálogo diplomático e assegurar um ambiente de estabilidade para todos os setores envolvidos”.

Governador Eduardo Leite: “Ministro Moraes tem, a meu ver, acertos e erros”

Mesmo em férias, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tirou um tempo ontem para publicar na sua conta do X, uma mensagem de solidariedade ao ministro do STF, Alexandre de Moraes:

“Antes de mais nada Alexandre de Moraes é um cidadão brasileiro. Não é necessário concordar com todas as decisões do Ministro para repudiar a medida imposta pelos EUA contra ele. Trata-se de um ministro da nossa Suprema Corte, escolhido pelo nosso Presidente da República, referendado pelo nosso Congresso e exercendo suas funções de acordo com as nossas leis, gostemos ou não delas. O Ministro Moraes tem, a meu ver, acertos e erros, mas não podemos concordar que outro país tente interferir em nossas instituições impondo sanções aos seus membros”.

* Instagram: @flaviorrpereira

