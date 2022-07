Futebol Agredido após o jogo entre Santos e Corinthians, Cássio pede providências

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cássio, goleiro do Corinthians, foi agredido por um torcedor santista que invadiu o gramado da Vila Belmiro. (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a classificação contra o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, Cássio, goleiro do Corinthians, foi agredido por um torcedor santista que invadiu o gramado da Vila Belmiro. Nesta quinta-feira (14), em entrevista à TV Bandeirantes, o ídolo corintiano pediu providências para aumentar a segurança dos atletas e disse que o futebol brasileiro se aproxima de uma tragédia.

Na entrevista, o goleiro procurou não generalizar, e tirou a responsabilidade da torcida do Santos, enquanto alertou sobre o risco de uma tragédia, e que poderia ter acontecido com qualquer outro jogador:

“Não podemos generalizar. Não foi toda a torcida do Santos que fez, mas não pode mais acontecer. Não sabemos qual será o próximo passo. A gente brinca, mas pode acontecer uma tragédia muito grave. Estamos quase chegando lá por tudo o que tem acontecido. Não é porque foi com o Cássio , poderia ser qualquer jogador. Infelizmente foi com o Santos, poderia ser outra equipe também. Você quer xingar na arquibancada, está no seu direito. Mas invadir o campo para tentar agredir, na minha visão covardemente e pelas costas, passa dos limites”, disse o goleiro.

O goleiro corintiano pediu providências para a diretoria do Santos e as autoridades: “Tem que tomar providências, o Santos tem que tomar providência. Falta pouco para acontecer uma tragédia. A gente está duvidando que isso possa acontecer”, completou.

Na entrevista ao canal, Cássio agradeceu o apoio de outros jogadores do Santos, e especialmente do atacante Marcos Leonardo, que tentou defendê-lo da agressão. “Quero agradecer os meninos do Santos pelo posicionamento e carinho. Tenho muito respeito pelo Santos, tem muita gente que conheço lá, pessoas trabalhadoras. A unanimidade não concorda com que aconteceu. É difícil, a família vendo isso, ninguém quer passar. Que a CBF veja e decida o que fazer, mas tem que tomar cuidado. Em 2022 está acontecendo situações como essa. Você estar jogando e ficar com medo de uma bombinha pegar em você, já que está de costas. Falo pelo futebol, não pode mais acontecer, já deu”, encerrou o goleiro.

Por outro lado, o goleiro optou por não prestar queixa contra o agressor. Segundo o delegado Cesar Saad, em entrevista ao site GE, o atleta disse que não quer dar prosseguimento à denúncia. Pessoas próximas ao goleiro corintiano também confirmaram ao portal que Cássio não vai prestar queixa contra o torcedor.

Pela invasão e agressão, o Santos pode receber multa alta e perder o mando de campo por até dez partidas. Oito torcedores do Peixe foram detidos após a partida, passaram por audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) da Vila Belmiro e foram liberados em seguida. Eles podem pegar até dois anos de prisão e multa ao final do processo, porém, o período pelo qual estes torcedores serão proibidos de entrar em arenas esportivas ficará a cargo da Federação Paulista de Futebol (FPF), segundo o site GE.

Manifestação dos clubes

O Corinthians afirmou em nota: “O Corinthians lamenta e considera inaceitável a violência sofrida por nossos atletas e comissão técnica nesta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, após o fim da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2022, diante do Santos. Bombas, invasão de campo e agressão aos nossos jogadores tornaram perigosa a saída de campo, que foi dominada por um clima extremamente hostil. Passado o susto, todos nossos profissionais estão em segurança. Cobraremos as medidas e punições cabíveis para que cenas como estas não se repitam”, diz o comunicado.

Já o Santos declarou: “O Clube não pode compactuar com atitudes agressivas, contra tudo o que o esporte prega, e lamenta ter sido palco para que vândalos travestidos de torcedores agissem como marginais. (…) O Santos FC se desculpa com toda a sua torcida, com os atletas do time adversário, com a CBF e com o público em geral que assistiu a esses atos inaceitáveis.” As informações são do jornal O Globo e das assessorias de comunicação de Corinthians e Santos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol