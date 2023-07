Futebol Agredido em motel, Luan, ex-Grêmio, estava em suíte de R$ 1.750, com sauna e teto solar

4 de julho de 2023

Luan não entra em campo com a camisa do Corinthians desde fevereiro do ano passado. (Foto: Reprodução)

O meio-campista Luan Guilherme, do Corinthians, foi agredido na madrugada dessa terça-feira (4) por torcedores do clube paulista em um motel na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Ex-Grêmio, o jogador de 30 anos estava em uma suíte premium, na diária no valor de R$ 1.750, do motel Caribe quando foi encontrado pelos agressores.

A Suíte Caribe Premium, onde Luan passaria a noite, conta com dois frigobares, duas TVs 42 polegadas, um CD player, cinco TVs 32 polegadas, um DVD, seis duchas, ar-condicionado, boate, espaço sado, garagem privativa, mesa de sinuca, piscina spa, saleta para refeições, sauna, som AM/FM, teto solar, WI-FI Grátis e TV´s com canais em HD.

De acordo com o GE, Luan sofreu agressões na região das costelas, mas está bem. O jogador estava acompanhado de alguns amigos e mulheres. Em vídeo que circula nas redes, Luan aparece cercado por torcedores e é segurado pelos braços e pelo pescoço. Nas imagens, os agressores gritam palavras de ordem para que ele deixe o clube.

Luan não entra em campo com a camisa do Corinthians desde fevereiro do ano passado. No total, foram 80 jogos, 11 gols e cinco assistências pelo Timão, onde tem contrato até o final desta temporada. O jogador chegou a ser emprestado ao Santos no ano passado, mas retornou após passagem tímida.

O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a confirmar que o jogador pediu para retornar o elenco, mas que a torcida seria contra a volta. As informações são do jornal O Globo.

