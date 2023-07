Futebol Ex-Grêmio, Luan posta foto de short ensanguentado após ser agredido por torcedores em motel

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











“Não é só futebol”, escreveu o jogador de 30 anos na legenda da foto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agredido por torcedores de uma organizada do Corinthians na madrugada dessa terça-feira (4), em um motel em São Paulo, o meia-atacante Luan, do Corinthians, postou foto com o short ensanguentado. “Não é só futebol”, escreveu o jogador de 30 anos, que já jogou pelo Grêmio. Em vídeo que circula nas redes, Luan aparece cercado por torcedores e é segurado pelos braços e pelo pescoço. Os agressores gritam palavras de ordem para que ele deixe o clube.

O jogador estava num motel na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Afastado do elenco do Corinthians, ele é alvo de críticas de torcedores. O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a confirmar que o jogador pediu para retornar o elenco, mas que a torcida seria contra a volta.

Luan tem 80 jogos pelo Timão, clube pelo qual marcou 11 gols. Na metade do ano passado, foi emprestado para o Santos, onde jogou oito partidas e marcou um gol.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou nessa terça que Luan ainda não havia prestado queixa pelo ocorrido. A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) afirmou que analisa imagens de câmeras de segurança do local e de redes sociais, que podem ajudar a identificar os agressores.

O jogador estava em uma suíte premium, na diária no valor de R$ 1.750, do motel Caribe, quando foi encontrado e agredido. Segundo a Drade, como se trata de um caso de lesão corporal, “é necessário que haja representação criminal para que as investigações possam prosseguir”. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/agredido-em-motel-luan-ex-gremio-posta-foto-de-short-ensanguentado/

Ex-Grêmio, Luan posta foto de short ensanguentado após ser agredido por torcedores em motel

2023-07-04