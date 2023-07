Futebol Dono do Inter Miami, Beckham fala pela primeira vez sobre a chegada de Messi ao time dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

David Beckham é um dos donos do Inter Miami, novo time de Lionel Messi. (Foto: Divulgação/PSG)

Um dos proprietários do Inter Miami, o ex-jogador inglês David Beckham falou pela primeira vez sobre a contratação de Lionel Messi pelo clube. O agora empresário de 48 anos participou de um seminário sobre liderança em Londres no último domingo e contou bastidores sobre o dia do acerto.

“Algumas semanas atrás, acordei com um milhão de mensagens no celular. Pensei ‘que problema aconteceu? Não recebo tantas mensagens’. De repente, me falam que Leo revelou que estava vindo para Miami. Obviamente, não era uma surpresa pra mim.”

Beckham explicou ainda por que investiu pesado para trazer o argentino para o futebol norte-americano. O Inter Miami venceu a concorrência do Barcelona e do Al-Hilal para contar com os serviços do craque, campeão do mundo no fim do ano passado.

“Sempre digo que se tivesse a oportunidade de levar os melhores jogadores do futebol para Miami, seja qual for o momento da carreira deles, aproveitaria. Sempre tive esse compromisso com os torcedores. Quando eu soube que um dos melhores jogadores, se não o melhor, que ganhou tudo, que ainda joga muito bem, é jovem e sabe o que está fazendo, queria jogar pelo meu time, foi um momento imenso para nós.”

Detalhes

Em entrevista ao jornal El País, um outro proprietário do clube revelou detalhes da negociação pelo craque argentino. Jorge Mas revelou que a diretoria começou a pensar em como viabilizar a transferência do astro em 2019, num esforço que, segundo ele, “pode transformar a MLS em uma das três maiores ligas de futebol do mundo”. As conversas se intensificaram há um ano e meio.

Um dos últimos detalhes ainda pendentes antes da chegada de Messi é o desenho da nova camisa da equipe. Além disso, o clube ainda busca no mercado outros atletas de ponta para fazer companhia ao novo camisa 10. Segundo Mas, a diretoria mira outros “dois ou três” nomes “do mesmo nível” de Messi. O Inter Miami já contratou o volante Sergio Busquets e o treinador Tata Martino. Ele confirmou ao El País que o clube está em conversas com o lateral Jordi Alba, mas relatou dificuldades na busca por Luis Suárez e Angel Di María.

“[Suárez] está com contrato [com o Grêmio], tem uma cláusula, e não sei se isso vai sair. Com Di María também conversamos, mas parece que ele está prestes a assinar com outra equipe”, disse.

Jorge Mas disse que se reuniu “muitas vezes” com o pai e empresário de Messi. Houve conversas em Barcelona, Miami, Rosário e Doha. Enquanto isso, David Beckham falava diretamente com o jogador, mas sobre temas do futebol, para que o atleta “não se sentisse pressionado”.

Mas também confirmou quanto Lionel Messi ganhará para atuar no Inter Miami: “entre 50 e 60 milhões de dólares anuais”. Na conversão de dólares para reais, isso significa uma remuneração entre R$ 240 milhões e R$ 289 milhões por temporada.

A oferta ainda é acrescida da promessa de uma participação no clube após a aposentadoria. Atualmente, Mas divide o Inter Miami com o irmão e o ex-jogador David Beckham. Parte dos valores envolvidos na transmissão global das partidas, cujos direitos são da AppleTV, e da venda de materiais esportivos da Adidas também irá para o bolso do craque argentino.

“Para fecharmos, foi muito importante o contrato com a Apple”, destacou Mas. As informações são do jornal O Globo.

2023-07-04