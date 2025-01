Agro Agricultor de apartamento: conheça o eletrodoméstico que permite plantar dentro de casa

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Sistema da Daedong regula temperatura, umidade, iluminação e fornecimento de água. (Foto: Divulgação)

A indústria de tecnologia alimentar tem avaliado o impacto das mudanças climáticas e da ocorrência de desastres naturais no fornecimento global de suprimentos para desenvolver inovações voltadas à população urbana e aos “agricultores de apartamento”, público interessado em cultivar nas suas próprias casas.

Estreante na Consumer Eletronics Show (CES), em Las Vegas, a sul-coreana Daedong foi premiada na categoria de tecnologia alimentar e agrícola. Especializada na fabricação de tratores de médio porte, a empresa se destacou com a apresentação de um eletrodoméstico criado para o cultivo de plantas em casa, como hortaliças, o AI Plant Box.

Semelhante a uma geladeira, o equipamento combina controle ambiental automatizado, baseado em inteligência artificial, monitoramento de plantas por meio de uma câmera e engenharia de eficiência energética.

O sistema regula automaticamente os fatores que interferem no desenvolvimento das plantas, como temperatura, umidade, iluminação e fornecimento de água. Com isso, os usuários podem colher seus vegetais mais saudáveis e vistosos na hora certa, com a tecnologia de “smart farming” da empresa.

Safra tá pronta?

A câmera instalada dentro da Plant Box permite reconhecer automaticamente a cápsula de semente que foi plantada ali. O usuário ainda pode monitorar o crescimento da planta em tempo real por meio de um aplicativo dedicado e verificar se a sua “safra” está pronta para a colheita, tudo com análise de um algoritmo de inteligência artificial.

A empresa informou ainda que o dispositivo tem recursos de engenharia de economia de energia, como LEDs e sistema de purificação de ar.

A “caixa de plantas” da Daedong pode também ser integrada como um dispositivo de terceiros no ecossistema SmartThings, da Samsung.

“Espera-se que o AI Plant Box sirva como vanguarda na coleta de dados agrícolas necessários para o avanço tecnológico, ao mesmo tempo em que expande os negócios de agricultura inteligente da Daedong”, disse a companhia, em nota.

Segundo a empresa, será possível aprimorar ainda mais as práticas de agricultura inteligente a partir do uso dos dados agrícolas coletados quando o AI Plant Box chegar às casas dos consumidores.

A companhia sul-coreana aposta no crescimento da agricultura urbana e do mercado agrícola graças ao avanço da indústria de tecnologia alimentar. As mudanças climáticas e até os desastres naturais também são fatores que podem impulsionar esse mercado, avalia a empresa.

A CES 2025, realizada entre 7 e 10 de janeiro deste ano, teve mais de 4,5 mil expositores e mais de 141 mil participantes. A feira também contou com agtechs que atuam com iniciativas para cuidar das abelhas. A suíça Lifehive apresentou uma tecnologia de aquecimento inteligente para a apicultura, sem uso de produtos químicos, para combater ácaros e vírus que ameaçam as polinizadoras.

O sistema tem um elemento de aquecimento patenteado integrado diretamente em quadros de criação. A tecnologia aquece a colmeia a 42 °C por intervalos de três horas para eliminar os ácaros e vírus sem prejudicar a colmeia.

“Um algoritmo inteligente garante que os tratamentos sejam aplicados em condições ideais de criação, prevenindo a reinfestação e mantendo a saúde da colônia”, diz a empresa.

Já a FarmConnect apresentou o ConnectBee, um dispositivo que usa a inteligência artificial para rastrear a atividade das abelhas em tempo real com câmeras e avaliar a polinização a partir do exame do pólen coletado.

Ele emprega sensores integrados para gerenciar as condições da colmeia, o que garante conforto às abelhas em climas quentes. Segundo a empresa, o sistema inteligente pode aumentar a produtividade em 155% e estender a vida útil das abelhas em 30%.

