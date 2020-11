Agro Agricultores gaúchos começam a receber sementes do programa Troca-Troca Safrinha 2020/2021

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

De sorgo, foram disponibilizadas 72 sacas. (Foto: Fernando Dias / Seapdr)

Os 5.627 agricultores de 147 municípios do Estado que solicitaram sementes de milho e sorgo do programa Troca-Troca de Sementes, Safrinha 2020/2021, começaram a recebê-las. Os pedidos foram feitos em junho por meio de 178 entidades, sendo 101 prefeituras, 68 sindicatos e nove associações e cooperativas.

Conforme o chefe da Divisão de Sistemas Produtivos da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Jonas Wesz, os agricultores vão receber 16.323 sacas, sendo 6.431 de milho híbrido convencional; 9.820 sacas de milho híbrido transgênico; e 72 sacas de sorgo híbrido. “O valor total envolvido na safrinha é de R$ 4,5 milhões. Desse montante, o Estado aporta R$ 640 mil como subsídio para os agricultores”, informa.

Wesz esclarece que, normalmente, as sementes relativas aos pedidos do período de cultivo da safrinha são entregues para entidades e agricultores a partir de dezembro. “Porém, neste ano, o programa teve uma série de melhorias, e uma delas é a qualificação das entregas dentro de um cronograma mais adequado aos agricultores”, explica. A entrega começou a ser feita na sexta-feira (20).

O chefe da Divisão lembra que a antecipação na entrega das sementes foi uma demanda das entidades representativas do setor agropecuário, devido à ocorrência de estiagem em algumas regiões do Estado, com registros inclusive de perda total, onde se faz necessária nova semeadura.

“Essa ação possibilitará que o agricultor que tenha perdido a lavoura tenha em mãos a semente e, no caso de melhoria das condições de clima, possa de forma ágil efetuar novo cultivo. Da mesma forma, os agricultores que não perderam o primeiro cultivo, estando já com a semente da safrinha em sua propriedade, poderão fazer a semeadura na época mais adequada para a produção do milho safrinha, assim que as condições de chuva melhorarem”, explica.

Segundo Wesz, na etapa da safra, que é o maior período de cultivo no Estado, o programa já entregou 134 mil sacas de semente de milho e sorgo, beneficiando 45 mil agricultores nos cultivos realizados de julho a setembro.

“No total, somando as etapas de safra e safrinha, o programa Troca-Troca de Sementes disponibiliza mais de 150 mil sacas de sementes e movimenta R$ 34 milhões, dos quais R$ 5,8 milhões são colocados com recursos do Estado na forma de subsídio para aquisição das sementes”, afirma.

