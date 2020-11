Polícia Polícia Civil prende em Santa Catarina um dos homens mais procurados do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

A ação ocorreu no município de Bombinhas/SC, no bairro Morrinhos, onde foi preso o indivíduo conhecido por "gordo Dé" Foto: Polícia Civil/Divulgação A ação ocorreu no município de Bombinhas/SC, no bairro Morrinhos, onde foi preso o indivíduo conhecido por "gordo Dé". (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, na tarde deste domingo (22), realizou uma ação no Estado de Santa Catarina, culminando com a prisão de um dos homens mais procurados do Rio Grande do Sul.

A ação ocorreu no município de Bombinhas/SC, no bairro Morrinhos, onde foi preso o indivíduo conhecido por “gordo Dé”, 46 anos de idade, o último grande líder das principais organizações criminosas do estado que ainda se encontrava em liberdade.

“Gordo Dé” possuía 11 Mandados de prisões em aberto, sendo 10 Mandados de Prisões Preventivas expedidos por acusações de homicídios, organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro, além de 1 Mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva, impondo uma pena de 40 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em virtude da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e roubos.

O preso conta com extenso rol de antecedentes criminais, com acusações por 18 homicídios, além de outros crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubos de veículos (10 acusações), participação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, entre outros crimes.

O indivíduo se encontrava na condição de foragido desde 09/06/2018, quando recebeu o benefício da tornozeleira eletrônica, a qual arrancou em 39 minutos após a instalação do equipamento.

Após meses de investigação, os policiais verificaram que o alvo possuía diversos esconderijos no estado catarinense, sendo que, neste domingo, durante o levantamento de um deles, na cidade de Bombinhas, onde estava se preparando para fazer um passeio com seu novo jet ski, recentemente adquirido, foi localizado e capturado.

