Reflexo disso está na soja, principal produto do agro brasileiro e item mais exportado pelo País. E com dólar valorizado e grande procura da China, agricultores estão antecipando a venda do grão que só vai ser colhido no começo de 2022, um fato inédito.

O Brasil se prepara para o plantio da safra 2020/21 e, no caso da soja, a colheita está prevista para o início do ano que vem, e essa produção já está sendo vendida e é comum ser negociada meses antes. No caso, a novidade é que os agricultores estão antecipando as vendas do produto de uma safra à frente.

A avaliação de especialistas é de que três fatores permitiram esse cenário inédito: – Primeira vez que indústrias aceitaram comprar o grão tão cedo; – Preços atrativos por conta do dólar valorizado; – Alta demanda da China, maior compradora mundial.