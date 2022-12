Economia Ainda com entraves, reforma tributária tem chances de avançar em 2023, dizem especialistas

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Reforma pode sair do papel com o governo eleito e com a nova composição da Câmara dos Deputados Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em discussão no Congresso Nacional há pelo menos três anos, a reforma tributária que unifica impostos já existentes sobre operações de bens e serviços pode sair do papel com o governo eleito e com a nova composição da Câmara dos Deputados. Mas não sem enfrentar importantes entraves que vêm impedindo o avanço das discussões, segundo especialistas.

“Acredito na possibilidade de se caminhar ainda nos primeiros meses de 2023”, diz o economista e ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy, um dos pais da PEC 45/2019, parada na Câmara desde o ano passado.

Além dela, há também a PEC 110/2019, que nasceu no Senado e também ficou paralisada, apesar de ter chegado a ser anunciada como prioridade neste ano pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). A ideia dos parlamentares era unificar as duas propostas, por seguirem linhas semelhantes, em comissão mista instaurada em 2020.

Apesar de as discussões terem sido adiadas, as duas propostas estão maduras, segundo Appy, e estão em linha com as intenções do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A equipe do presidente eleito vem reafirmando a matéria como prioridade da gestão em diversas ocasiões.

“Ninguém mais tem dúvida de que o sistema do jeito que está não se suporta mais. O ponto é como amarrar essas pontas que estão soltas para fazer a reforma passar”, diz Fábio Nieves, integrante do Conselho de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo, ex-juiz do TIT (Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo) e ex-diretor jurídico da Fiesp.

O especialista destaca que o empresariado já mostrou aceitação em relação a um imposto dos moldes do imposto sobre valor agregado (IVA), adotado em grande parte dos países desenvolvidos, e sugerido tanto pela PEC 45 quanto pela PEC 110.

“Se analisarmos as propostas de reforma da Fiesp, CNI, Firjan etc, todas convergem para o IVA. O ponto é: hoje, apurar tributo, recolher e interpretar as normas, é caro para o setor”, analisa.

Uma diferença entre as propostas é que a PEC 45 propõe substituir cinco tributos federais, estaduais, municipais —PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS— pelo Imposto de Bem de Serviço (IBS), enquanto a PEC 110 propõe substituir nove tributos —IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, CIDE-Combustíveis, Salário-Educação, ICMS e ISS— pelo IBS.

Pontos de resistência continuam

Apesar da aceitação de boa parte do empresariado, duas frentes mais resistentes às propostas em tramitação ainda podem dificultar a aprovação de uma reforma nos moldes propostos pelas PECs 45 e 110.

Uma delas é composta pelos estados e municípios, que temem a perda de autonomia sobre suas receitas, no caso de uma unificação de impostos federais, estaduais e municipais. Isso porque a União seria responsável pela partilha dos impostos.

Sobre isso, Appy pondera que o conflito pode ser dissolvido num cenário político renovado. “Há resistência dos grandes municípios, embora sem apoio de estados e dos pequenos e médios. Mas é um tema pode avançar com capital político. O atual governo teria avançado se tivesse querido, mas não quis. A expectativa é que o próximo governo venha, de fato, colocar capital político para viabilizar a aprovação dessa reforma”, diz.

Outro ponto que pode fazer a proposta avançar nesse sentido é a separação dos impostos federais e dos demais entes federativos. Fábio Nieves ressalta que há negociações avançadas que sugerem essa separação.

“Esse é um entrave que está atrasando a aprovação da reforma. Porém, tudo indica que a proposta final seja a criação de apenas um IVA unificado de União, estados e municípios”, diz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia