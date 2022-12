Esporte França vence a Inglaterra por 2 a 1 e está na semifinal da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

França supera a Inglaterra e chega a sua 7ª semifinal de Copa do Mundo

Em partida emocionante, a França venceu a Inglaterra por 2 a 1, no estádio Estádio Al Bayt, em Al Khor, às 16h, deste sábado (10). Apesar do time inglês ter jogado mais que os franceses, a classificação para a semifinal da Copa do Mundo ficou com Mbappé e companhia. Na próxima fase, a França enfrenta a seleção de Marrocos que venceu Portugal. França supera a Inglaterra e chega a sua 7ª semifinal de Copa do Mundo.

No início da partida, aos 2, Harry Kane recebeu bom passe na direita, tentou achar um companheiro, mas foi bloqueado. Aos 6, Mbappé recebeu na ponta esquerda, cruzou para a grande área procurando Giroud, mas a defesa tirou.

Aos 10, Giroud recebeu bom cruzamento na área. O centroavante se abaixou para cabecear e deu trabalho para o goleiro Pickford. Aos 14, a seleção francesa aproveitou o contra-ataque após roubada de bola. Rabiot avançou pelo meio, abriu para Mbappé. O atacante cruzou na grande área, mas foi forte demais.

Aos 16, Gol da França. Mbappé recebeu na esquerda e tabelou com o zagueiro. Depois, tocou para Dembélé na direita. O atacante passou para Griezmann que ajeitou para Tchouaméni. O volante com pouco espaço chutou no canto, sem chances para o goleiro. Inglaterra 0 x 1 França.

Aos 21, Harry Kane recebeu ótimo passe dentro da área e dá um lindo giro. Lloris saiu bem do gol para fazer a defesa e evitar o empate da Inglaterra. Aos 24, Kane foi derrubado muito perto da grande área e pediu pênalti.

O lance foi analisado pela arbitragem de vídeo, mas o juiz brasileiro Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir. Aos 28, Kane recebeu na entrada da área, bateu com muita força, a bola desviou e Lloris fez ótima defesa. Aos 33, Saka recebeu na ponta direita e cortou para o meio.

O atacante inglês passou por dois marcadores, mas foi desarmado. Aos 38, Mbappé avançou pelo meio e foi derrubado por Henderson. Aos 42, Walker saiu da defesa com a bola nos pés e faz boa jogada individual pelo meio, até ser derrubado por Griezmann no meio campo.

Aos 44, Bellingham avançou pela esquerda e tentou cruzar para Harry Kane. A defesa da França tirou e afastou o perigo. Aos 47, Shaw arriscou um lançamento para o campo de ataque e ganhou escanteio. Aos 49, o árbitro brasileiro encerrou o primeiro tempo de partida.

No primeiro minuto do segundo tempo, Bellingham ficou com a sobra na entrada da grande área e bateu forte. Lloris fez uma linda defesa. Aos 8, Gol da Inglaterra. Kane bate pênalti com segurança e empata para a Inglaterra.

Aos 14, Saka fez boa jogada individual. O atacante passou pela marcação e bateu fraco para o gol. Aos 19, Mbappé recebeu na esquerda, tentou o lançamento, mas Giroud não alcançou, caiu e reclamou de dores no joelho. Aos 23, Saka recebeu na ponta direita, mas foi derrubado por Theo Hernández e a falta foi marcada para a Inglaterra.

Aos 24, Maguire subiu mais alto do que todo mundo e cabeceou na trave. Quase o gol de virada da Inglaterra. Aos 26, Shaw fez ótima jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro. Saka derrubou Theo Hernández e cometeu falta.

Aos 32, a França chegou ao seu segundo gol. Após cruzamento pela direita, Giroud de cabeça, estufou as redes. Inglaterra 1 x 2 França. Aos 37, pênalti para a Inglaterra. Após revisão no VAR, o juiz brasileiro marcou a penalidade máxima.

Cartão amarelo para Theo Hernándes. De novo, Kane foi para a cobrança e isolou. Bateu muito forte e a bola subiu, nem perto do gol. Seguiu Inglaterra 1 x 2 França. Aos 42, Mount avançou pelo meio e arriscou de muito longe, mas a bola acabou saindo direto pra fora.

Aos 45, Griezmann cobrou direto na primeira trave, mas a defesa inglesa afastou o perigo. Aos 49, Shaw cruzou novamente para área da França. Lloris saiu bem e fez a defesa.

Aos 53, Inglaterra ficou no campo de ataque e tentou achar um último lance. Falta marcada na entrada da grande área. Aos 55, a Inglaterra foi para a cobrança e mandou por cima do gol. Aos 57, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida e decretou a classificação da França.

