Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Ex-prefeito de Santa Maria, Valdeci Oliveira (PT) foi reeleito para o quarto mandato no Parlamento gaúcho consecutivo. (Foto: Arquivo/AL-RS)

Devido a compromissos do governador Ranolfo Vieira Júnior fora do Estado nesta segunda (12) e terça-feira, a chefia do Executivo gaúcho será exercida temporariamente pelo presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT). A cerimônia de transmissão do cargo está marcada para as 16h deste domingo no Palácio Piratini.

Na agenda de Ranolfo estão previstos uma entrevista à imprensa em São Paulo e reunião com a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Ele também participará do Fórum de Governadores e retornará ao Rio Grande do Sul no final da terça-feira.

O destino político de Ranolfo, aliás, permanece em aberto. Antes de assumir o comando do Estado (devido à renúncia de Eduardo Leite, no final de março), ele acumulava os cargos de vice-governador e secretário da Segurança Pública. Cogita-se que ele ocupe novamente alguma pasta de primeiro escalão de Leite, que conquistou nas urnas um novo mandato a partir de 1º de agosto.

Perfil

Valdeci Oliveira preside a Assembleia até 31 de janeiro de 2023. Apesar de o regimento interno da Casa estabelecer dois anos para cada ocupante do cargo, um acordo pluripartidário tem garantido o revezamento entre as quatro maiores bancadas ao longo de cada Legislatura, por meio de renúncia da Mesa Diretora ao fim do primeiro ano de cada biênio.

Antes dele, exerceram a função Luis Augusto Lara (PTB), Ernani Polo (PP) e Gabriel Souza (MDB). Este último foi eleito, em outubro, vice-governador na chapa de Eduardo Leite. No que se refere ao próximo presidente da Assembleia, ainda não há uma definição.

Valdeci tem 65 anos e nasceu em distrito hoje pertencente ao município de Dilermando de Aguiar (Região Central). Com uma trajetória de agricultor, comerciário e metalúrgico, foi cofundador e presidente da Associação Comunitária de Moradores da Vila São João, em Santa Maria, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos e dirigente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na cidade.

Em 1986 se filiou ao PT, deflagrando uma carreira política que o tornaria vereador, deputado federal e duas vezes prefeito de Santa Maria, além de parlamentar estadual desde 2010. No pleito deste ano, o petista conquistou nas urnas o seu quarto mandato consecutivo.

Ele ficou em sétimo lugar na lista geral, com 70.580 votos. O resultado foi também o melhor dentre todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

