Colunistas Ainda é cedo

Por Leandro Mazzini | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ao contrário das especulações que rondam a Praça dos Três Poderes e a mídia, a Coluna teve informações de bastidores do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o ministro Luís Roberto Barroso não irá se aposentar neste ano ou no ano que vem. Os rumores são pura especulação daqueles que querem sua vaga, e não são poucos. A Coluna revelou em 2016 que o serviço de inteligência do STF descobriu em uma varredura um aparelho de escuta desligado na sala usada pelo ministro, que havia acabado de assumir o cargo. O gabinete pertencia ao seu antecessor, o ex-ministro Joaquim Barbosa – na época relator do Mensalão do PT. A desconfiança de todos é que a arapongagem teria sido feita para vigiar Barbosa. Barros à época comentou com a reportagem que não descobririam nada além de brincadeiras com a equipe do gabinete.

Casa vazia

Os parlamentares da Câmara dos Deputados não deverão comparecer nesta semana devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O anúncio das penas para Bolsonaro e ex-auxiliares deve sair na sexta-feira (12). Para evitar tensões na Casa, o presidente Hugo Motta aposta na diminuição das atividades em Brasília.

Trump x Lula

O presidente Lula da Silva abre hoje a 80ª Sessão da Assembleia-Geral da ONU, seguido pelo discurso do presidente dos EUA, Donald Trump. Mas a Embaixada americana já afirmou que não haverá encontro eles. O republicano considera uma falta de educação a devolução da carta de anúncio da taxação. A Casa Branca afirmou que a carta propunha negociação, mas o Brasil preferiu um confronto ideológico.

Jazida mineira

As mineradoras Vale e Cedro enviaram ao Cade um pedido de análise para um projeto de arrendamento minerário em MG, que prevê a transferência dos direitos de exploração de uma jazida. O objetivo é ampliar a eficiência na produção sustentável do minério de ferro e gerar benefícios para o setor. A parceria atende aos critérios legais para evitar concentração de mercado. O parecer do Conselho deve sair em breve.

Precatórios

Com os prazos de pagamento de precatórios cada vez mais incertos, os brasileiros têm recorrido à antecipação para garantir valores já reconhecidos na Justiça. Dados da PJUS mostram que mais de 80% dos precatórios antecipados no 1º semestre de 2025 vieram de entes subnacionais. Estados e Municípios concentram 78% (cerca de R$ 242 bilhões) da dívida nacional de precatórios – estimada em R$ 310,9 bilhões, segundo o CNJ.

Maternidade tardia

Projeções do IBGE estimam que a idade média para ter o 1º filho poderá atingir os 31 anos em 2070. Dados da Funcional Health Tech apontam uma redução de 9,8% no uso de anticoncepcionais entre as beneficiárias do Benefício Farmácia na faixa etária de 34 a 42 anos, o que indica mudanças no padrão reprodutivo feminino. Mas o uso continua elevado (15,3%) entre jovens de 19 a 23 anos.

Leandro Mazzini

@colunaesplanada

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/ainda-e-cedo/

Ainda é cedo

2025-09-09