Grêmio “Ainda não há opções de compra disponíveis”, informa site da Arena do Grêmio, após clube divulgar venda de ingressos para a Recopa

Por Lorenzo Rivero | 13 de janeiro de 2023

Torcedores do Grêmio estão revoltados com o atendimento da Arena do Grêmio, principalmente em seu site. Divulgado que desde às 10h de sexta-feira (13) estaria com ingressos à venda, o site da Arena informa que “ainda não há opções de compra disponíveis” para a disputa da Recopa Gaúcha, na próxima terça-feira (17), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Nas redes sociais, os torcedores gremistas reclamam sobre o atendimento e a falta de respeito segundo eles. A reportagem do Jornal O Sul entrou em contato com a Arena do Grêmio para obter mais informações, mas não obteve retorno até o início da tarde desta sexta.

Após a resolução do problema, apenas os associados poderão comprar ingressos em um primeiro momento. Se os bilhetes não se esgotarem até sábado (13), a venda se estenderá ao público geral. Para os sócios, o valor do ingresso ficam em torno de R$ 10 a R$ 171.

Veja a divulgação

À VENDA 🎫 Atenção, gremistada: está chegando o dia do nosso retorno oficial aos campos e tu já pode garantir lugar nesse reencontro! O primeiro desafio já é decisivo: a busca do título da Recopa Gaúcha. Não vai faltar né? Adquire o teu ingresso! + infos: https://t.co/AB2sm64zIv pic.twitter.com/wEbyRsqO5h — Grêmio FBPA (@Gremio) January 13, 2023

