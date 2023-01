Polícia Polícia prende trio e apreende 325 kg de maconha em Canoas

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Imóvel onde estavam os entorpecentes foi locado próximo à universidade Foto: Divulgação/Polícia Civil Imóvel onde estavam os entorpecentes foi locado próximo à universidade (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil, no final da noite de quinta-feira (12), após investigação, localizou um depósito com grande quantidade de drogas de uma organização criminosa que tem base no Vale do Sinos e distribui entorpecentes em toda a Região Metropolitana.

Segundo o delegado Gabriel Borges, a investigação, no âmbito da Operação Ácromo, iniciou há uma semana, após o recebimento de denúncias sobre um depósito de drogas do grupo criminoso que estaria localizado nas proximidades da Ulbra, em Canoas.

Conforme a denúncia, os suspeitos alugaram um imóvel localizado atrás da universidade para armazenar grande quantidade de entorpecente. O local era estratégico, pois os suspeitos eram todos jovens e se passavam por universitários.

Na noite dos fatos, os policiais monitoraram o responsável pelo entorpecente fazendo uma entrega para um comprador na frente do imóvel. Na caixa havia 10 kg de maconha. No interior do imóvel, os policiais localizaram o restante da droga, totalizando 325 Kg de maconha. A namorada do responsável pelo depósito que alugava imóvel também foi presa em flagrante. Os dois veículos utilizados na traficância foram aprendidos, assim como máquinas de cartão e balanças.

A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do Estado em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas, principalmente buscando a descapitalização das organizações criminosas e a responsabilização criminal das lideranças. A investigação prossegue para identificar e responsabilizar os demais membros da organização criminosa.

