Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Unidade localizada no Centro recebeu 51.549 pessoas durante o ano passado. Foto: Vinny Vanoni/PMPA Unidade localizada no Centro recebeu 51.549 pessoas durante o ano passado. (Foto: Vinny Vanoni/PMPA) Foto: Vinny Vanoni/PMPA

O serviço de intermediação de mão de obra do Sine Municipal de Porto Alegre captou 20.556 vagas de emprego, o maior número já registrado. Essas oportunidades chegaram à população não só na unidade localizada no Centro – que recebeu 51.549 pessoas durante o ano – mas também em ações descentralizadas.

Foram realizados nove feirões de emprego, que atenderam 4,5 mil porto-alegrenses, e 23 edições do Sine no Território, uma parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) que leva o serviço do Sine aos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e albergues.

“É uma satisfação conseguir oferecer tantas vagas para Porto Alegre. Agora, vamos intensificar os trabalhos, promover mais ações descentralizadas e específicas para contemplar toda a sociedade”, afirmou o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann.

Qualificação

Além das ofertas de trabalho pelo Sine, a Coordenação de Trabalho, Emprego e Renda promoveu cursos de capacitação, estímulo ao empreendedorismo e formação digital. Foram disponibilizadas 130 vagas gratuitas para qualificação profissional em 2022.

