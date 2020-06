Esporte Ainda sem previsão de retorno dos campeonatos, o grupo do Inter avança nos trabalhos de preparação física e técnica

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Atividades continuam na manhã desta quarta-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em seu trigésimo dia de atividades desde o fim do período de férias forçadas pela pandemia de coronavírus, o grupo do Inter deu sequência às atividades especiais de preparação na manhã desta terça-feira (2). A sessão foi realizada no centro de treinamentos do Parque Gigante e teve como foco a parte técnica.

A primeira parte foi de exercícios musculares. Divididos em pequenos grupos, os jogadores foram submetidos a exercícios específicos para a parte superior do corpo. Depois, foi a vez de movimentações com bola, envolvendo passes e finalizações. O elenco colorado volta a treinar na manhã desta quarta-feira.

Ainda não há uma definição sobre o retorno dos campeonatos que já estavam em andamento até a paralisação dos calendários esportivos (Gauchão e Copa Libertadores da América), nem sobre as competições que estavam por vir (Brasileirão e Copa do Brasil). Enquanto isso não ocorre, a equipe segue treinando forte para a segunda parte da temporada.

Novidade

O site oficial do Inter anunciou uma parceria inédita, por meio da qual o personal trainner Ricardo Lapa dará aulas on-line para os sócios colorados, a partir deste mês, no âmbito do programa “Clube de Vantagens”. O objetivo é incentivar a prática de exercícios físicos durante esta época de distanciamento social.

“As atividades são pensadas para academia, mas no período de quarentena as séries foram reformuladas para serem feitas 100% em casa, com mais de uma centena de exercícios em vídeo (cada um com duração entre 40 minutos e uma hora), que o aluno pode acessar no momento que desejar, mesmo quando não houver conexão com a internet”.

A iniciativa é exclusiva para os portadores da carteirinha do clube, que poderão aderir ao programa de Lapa com um desconto de 45% no valor mensal, que ficará em R$ 35. Caso o sócio não se sinta satisfeito, poderá solicitar o cancelamento em menos de 30 dias, com devolução do investimento.

