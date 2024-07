Rio Grande do Sul Ainda sem Trensurb, Porto Alegre poderá ter linha direta de ônibus para a Expointer

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Medida é tema de discussão entre estatal do metrô, comissão organizadora da feira e Metroplan. (Foto: Rodrigo Martins/Seapdr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A comissão organizadora da 47ª Expointer avalia opções de transporte público durante o evento, que será realizado de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana). Dentre as estratégias cogitadas está a oferta de uma linha de ônibus direta para ida e volta entre o local e o Centro Histórico de Porto Alegre, pois algumas estações do Trensurb permanecem inoperantes desde maio, devido às enchentes.

Essa hipótese foi sugerida por representantes da undação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) durante reunião nesta semana. Também estiveram presentes o titular da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, o superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe, e o presidente da estatal responsável pelo metrô, Ernani Fagundes.

Kuhn destacou a importância da feira para a retomada econômica do Rio Grande do Sul após a pior tragédia de sua história: “Há a necessidade de se reforçar o transporte durante o período do evento, tendo em vista a quantidade de público que se desloca até a Expointer. Muitos vêm da Capital e de outras cidades da Região Metropolitana, então queremos construir alternativas conjuntas para melhor atender as pessoas”.

Situação do metrô

Atualmente, a Trensurb está operando as linhas de Novo Hamburgo até a estação Canoas, com intervalos de 18 minutos entre as composições de metrô. A meta da empresa é retomar o transporte de passageiros até a Estação Farrapos (Zona Norte de Porto Alegre) até 20 de setembro – data posterior à feira.

Como solução emergencial, Fagundes explicou que a Trensurb está contratando ônibus para fazerem a integração da Estação Mathias Velho, em Canoas, com o Centro de Porto Alegre, sem custo adicional aos passageiros, já a partir deste sábado (13). O objetivo é garantir o atendimento ao público da Expointer, nem que seja necessário ampliar o número de ônibus durante a semana do evento.

“A Expointer é nosso maior evento e também período de maior arrecadação, mas no momento, em razão das subestações de energia ainda não estarem todas funcionando, não conseguimos reduzir o tempo entre cada viagem. Enquanto não estivermos em plena operação, vamos contratar ônibus para completar a viagem no trecho entre a Mathias Velho e o Centro de Porto Alegre e, assim, não penalizar os usuários”.

O superintendente da Metroplan também falou sobre a possibilidade de se criar uma linha de ônibus de reforço para atender especificamente a Expointer, partindo de Porto Alegre com destino ao Parque Assis Brasil, sem parar no camimho. Em breve, uma nova reunião entre Seapi, Metroplan e Trensurb dever avançar no debate.

(Marcello Campos)

