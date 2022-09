Política Airto Ferronato renuncia à candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

O vereador de Porto Alegre justificou que não houve depósito de recursos partidários para sua campanha, nem o que está descriminado no sistema do TSE Foto: Leonardo Lopes/CMPA Foto: Leonardo Lopes/CMPA

O candidato ao Senado pelo PSB, Airto Ferronato, renunciou à disputa nesta segunda-feira (05). O vereador de Porto Alegre justificou que não houve depósito de recursos partidários para sua campanha, nem o que está descriminado no sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ferronato diz que partido retirou R$ 100 mil dos R$ 195 mil que entraram na conta de sua primeira suplente. Pretendia imprimir “santinhos” com o restante, mas dependeria de autorização para a legenda, o que desagradou o candidato.

“Tivemos um desrespeito enorme por parte do partido”, reclamou o candidato, que já formalizou ao partido sua renúncia. O vereador direcionou suas críticas à executiva nacional e a algumas pessoas da sigla no RS. Segundo conta, não houve luta da direção estadual para garantir recursos. Sua renúncia é “irrevogável”, garantiu.

Ferronaro diz ter “respeito e admiração a todos os candidatos ao Senado”, mas que, neste momento, não declarou apoio a nenhum, enquanto aguarda se o PSB vai lançar outra pessoa na disputa.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, na Câmara de Porto Alegre. O presidente estadual do PSB, Mário Bruck, disse que não foi comunicado oficialmente da desistência de Ferronato.

Ausente na coletiva com jornalistas na Câmara, Bruck se mostrou surpreso com as afirmações do vereador e disse que os recursos sacados foram utilizados, em parte, para pagar despesas de campanha como propaganda de rádio e TV.

