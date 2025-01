Esporte Al-Hilal anuncia rescisão com Neymar e abre caminho para o Santos

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Al Hilal anuncia rescisão com Neymar e abre caminho para o Santos. Foto: Divulgação/Santos Foto: Divulgação/Santos

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Al-Hilal anunciou nesta segunda-feira (27) a rescisão de contrato do atacante Neymar. O movimento abre caminho de vez para o retorno do ídolo ao Santos, que tem conversas avançadas com o estafe do jogador.

“Al-Hilal e Neymar concordam em encerrar a relação contratual por acordo mútuo. Obrigado, Neymar, e boa sorte”, escreveu o clube saudita em suas redes sociais.

O camisa 10 da seleção brasileira tinha contrato com o clube até junho, mas vinha conversando pela rescisão antecipada. Após passagem marcada por lesões (uma delas, que o tirou de campo por mais de um ano), ele não foi inscrito no Campeonato Saudita.

Neymar deixa o Al-Hilal com sete partidas disputadas, um gol e duas assistências. Ele foi anunciado pelo clube em agosto de 2023, numa negociação junto ao PSG na casa dos 90 milhões de euros (R$ 485 milhões, na cotação da época).

Números

Neymar deixa o Al-Hilal com apenas sete jogos disputados desde agosto de 2023, quando deixou o Paris Saint-Germain rumo à Arábia Saudita. O craque sofreu com lesões, a pior delas uma ruptura no ligamento do joelho. Assim, no Santos, tem chance de viver uma sequência inédita nos últimos anos.

Já pelo Santos, são 225 jogos disputados, com seis títulos conquistados entre 2009 e 2013: tricampeão paulista (2010, 11 e 12), campeão da Recopa Sul-Americana (2012), da Copa do Brasil (2010) e da Libertadores da América (2011).

O motivo

A decisão de voltar ao Santos foi tomada por Neymar em conjunto com seu pai e sua família por vários motivos, mas tendo como base a vontade de ser feliz novamente jogando futebol. Há mais de um ano sem conseguir uma sequência boa de jogos, ele precisa recuperar o ritmo e o físico ideais.

O Santos é tratado por todo seu estafe como a “casa” de Neymar, onde ele cresceu e despontou para o futebol mundial. Se apegando justamente nesses termos, o clube preparou para a família do jogador um vídeo narrado com a voz de Pelé, emocionante, para selar o reencontro do ídolo com o Peixe.

Assim, a negociação pelo retorno avançou com rapidez, principalmente depois da declaração do técnico Jorge Jesus de que o jogador, embora recuperado, não estava conseguindo acompanhar o ritmo dos companheiros nos treinos do Hilal e não seria inscrito no Campeonato Saudita.

(As informações são do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/al-hilal-anuncia-rescisao-com-neymar-e-abre-caminho-para-o-santos/

Al-Hilal anuncia rescisão com Neymar e abre caminho para o Santos

2025-01-27