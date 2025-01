Esporte Grêmio anuncia a contratação do goleiro Tiago Volpi

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

O atleta será apresentado oficialmente em coletiva nesta terça-feira, às 12h30, no CT Luiz Carvalho. (Foto: Grêmio/ Divulgação)

O Grêmio anunciou a contratação do goleiro Tiago Volpi como mais um reforço para a temporada 2025. O atleta chega para ser mais uma opção no elenco gremista, tendo assinado contrato por dois anos.

O jogador de 34 anos chega para suprir a saída de Marchesín, vendido ao Boca Juniors. A pedido do goleiro, que tinha interesse em jogar no gigante argentino, o Tricolor aceitou uma proposta de US$ 1,6 milhão (R$ 9,6 milhões) por seu titular da posição.

Volpi começou a carreira no São José, atuando pelo Gauchão em 2010. No ano seguinte foi emprestado ao Luverdense e retornou em 2012 para o time de Porto Alegre. Na sequência foi negociado junto ao Figueirense, sendo titular na campanha do acesso da equipe catarinense para a elite do futebol nacional ao final de 2013, além de ter conquistado o título Estadual no ano seguinte.

Sua primeira oportunidade fora do país foi em 2015, defendendo as cores do Querétaro, no México, onde permaneceu por quatro temporadas, tendo feito quase 200 jogos. Pela equipe conquistou os títulos do Campeonato Mexicano e da Supercopa do México.

Em 2019 retornou para o futebol brasileiro, quando foi negociado por empréstimo junto ao São Paulo. O destaque fez o clube paulista assinar em definitivo no ano seguinte. Em 2021, o goleiro participou da conquista do Campeonato Paulista.

Após três anos e meio, foi negociado em definitivo e voltou ao futebol mexicano para defender as cores do Toluca. Somando mais de 100 partidas, Tiago Volpi passou a ser o batedor de pênaltis e marcar seus gols pela equipe.

O atleta será apresentado oficialmente em coletiva nesta terça-feira, às 12h30, no CT Luiz Carvalho.

Ficha Técnica

Nome completo: Tiago Luis Volpi

Nascimento: 19/12/1990 (34 anos)

Naturalidade: Blumenau/SC

Clubes: São José/RS (2010-2012), Luverdense (2011), Figueirense (2012-2014), Querétaro/MEX (2015-2019), São Paulo (2019-2022), Toluca-MEX (2022).

Títulos: Campeonato Catarinense (2014), Campeonato Mexicano (2016), Supercopa do México (2017) e Campeonato Paulista (2021).

