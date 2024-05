Porto Alegre Com forte chuva, alagamentos voltam a atingir ruas e avenidas onde a água já havia baixado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Lixo se mistura à água em bairros como Menino Deus e Centro Histórico Foto: Reprodução de vídeo Lixo se mistura à água em bairros como Menino Deus e Centro Histórico. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Fortes chuvas voltaram a atingir Porto Alegre nesta quinta-feira (23). Castigada por uma enchente histórica desde o início deste mês, ruas e avenidas onde a água já havia baixado voltaram a registrar alagamentos, provocando pânico em moradores de alguns bairros, como Menino Deus, Centro Histórico e Cidade Baixa.

Bueiros transbordaram. Vias como Botafogo, Praia de Belas, José de Alencar, Padre Cacique, Baronesa do Gravataí, Ganzo, Erico Verissimo, Borges de Medeiros, República, Travessa dos Venezianos, Loureiro da Silva, Icaraí, Diário de Notícias e Tamandaré foram novamente alagadas, com lixo boiando em alguns pontos.

“Bloqueios de vias por acúmulo de água no bairro Menino Deus acontecem a partir da rua Otávio Dutra e seguem até avenida Ipiranga”, afirmou a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) na manhã desta quinta.

“A EBAP (Estação de Bombeamento de Água Bruta) 12 está operando com capacidade reduzida, o que está causando acúmulo de água na região do Menino Deus. Nossas equipes já estão no local trabalhando para colocar os demais motores em operação”, informou o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

“Os moradores das regiões Sul, Extremo Sul e Ilhas ainda não devem retornar para casa. Há a possibilidade de nova elevação do nível do Guaíba em razão do retorno da chuva”, alertou a prefeitura.

Diversos semáforos ficaram fora de operação na Capital em decorrência das chuvas. No fim da manhã desta quinta, o nível do Guaíba no Cais Mauá estava em 3,83 metros. A cota de inundação é de 3 metros.

