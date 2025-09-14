Inter Alan Patrick desabafa após Inter sofrer goleada de 4 a 1 para o Palmeiras

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

O primeiro tempo, em que o time de Roger Machado levou quatro gols, foi apontado como inadmissível pelo capitão Alan Patrick. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Alan Patrick desabafa após goleada sofrida pelo Inter contra o Palmeiras por 4 a 1, no Allianz Parque, e promete reação imediata no Grenal da próxima rodada.

A derrota deixou marcas profundas no vestiário colorado. O primeiro tempo, em que o time de Roger Machado levou quatro gols, foi apontado como inadmissível pelo capitão Alan Patrick, que não escondeu a frustração após a partida.

“O primeiro tempo foi muito abaixo. Deixamos a desejar e é inadmissível tomar quatro gols se queremos competir na parte de cima da tabela”, declarou o camisa 10, em tom de autocrítica.

O discurso reflete a cobrança interna e o reconhecimento de que a equipe precisa reagir com urgência para não se afastar ainda mais da disputa por objetivos maiores no Brasileirão.

Mesmo diante da decepção, o capitão assumiu o papel de liderança. Alan Patrick destacou que a derrota deve servir de aprendizado e fez questão de prometer uma resposta rápida já no Grenal, marcado para o próximo fim de semana. “Iremos reagir até por ter um clássico na próxima semana. Temos uma semana para trabalhar e tirar de aprendizado o que aconteceu hoje”, reforçou o meia.

A derrota em São Paulo deixou o Inter na 12ª colocação tabela e aumentou a pressão sobre o grupo e sobre o técnico Roger Machado. No entanto, a promessa de reação, feita pelo principal jogador da equipe, mostra o esforço de transformar a crise em combustível para um dos jogos mais esperados da temporada.

O clássico contra o Grêmio chega em um momento decisivo. Mais do que rivalidade, representa a chance de o Colorado se reconstruir rapidamente após o revés e recuperar a confiança diante de sua torcida no Beira-Rio.

