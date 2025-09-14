Notícias Lula diz que é preciso ampliar o programa Mais Médicos e construir hospitais universitários

14 de setembro de 2025

Lula propôs mutirões para doenças de alta prevalência. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que é preciso ampliar o programa Mais Médicos – que leva profissionais a regiões consideradas “prioritárias, remotas, de difícil acesso e de alto índice de vulnerabilidade”. A declaração foi feita durante mutirão de atendimentos no Hospital Universitário de Brasília (HUB).

De acordo com Lula, quando a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu “impeachment”, em 2016, o programa Mais Médicos contava 18 mil profissionais. Acrescentou que, no início de seu terceiro mandato, em 2023, o número havia caído para 12 mil médicos.

“Houve uma piora na saúde brasileira. Mas já estamos com quase 30 mil médicos, mais do que dobramos em dois anos e meio, e achamos que é pouco. Uma parte da elite brasileira que acha que não precisa formar mais médicos, que tem muito. Tem em uma certa parte do país, mas quando entramos no coração do país, no Norte, no Nordeste, no sertão, não tem medico e o prefeito não tem dinheiro para pagar”, declarou.

O presidente também informou que pretende construir mais hospitais universitários no Brasil. A meta é de abrir 13 unidades até o final de 2026, quando se encerra seu mandato.

O mutirão faz parte da iniciativa “Ebserh em Ação”, que mobiliza médicos para aumentar o número de atendimentos e cirurgias. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esse é o maior mutirão já feito no país na área de saúde.

A ação aconteceu, no sábado (13), em 45 hospitais universitários federais neste sábado (13).

Os hospitais realizaram mais de 29 mil atendimentos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo:

• 1,9 mil cirurgias eletivas

• 4,5 mil consultas especializadas

• 22,7 mil exames especializados e terapias.

O mutirão é uma das estratégias do programa “Agora Tem Especialistas” para ampliar o acesso da população a serviços especializados e reduzir a fila de espera.

Outro ponto importante do programa é o uso da rede privada no atendimento ao SUS. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que 37 hospitais já estão perto de começar a atender.

Segundo o ministro, o governo conseguiu cumprir a meta de assinar os primeiros contratos em agosto e espera iniciar os atendimentos em setembro.

O que é Ebserh?

O nome do mutirão faz referência a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Ela é vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e é responsável por administrar os 45 hospitais universitários federais do país.

