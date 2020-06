Grêmio Alçado para suprir vaga na lateral do Grêmio, Guilherme Guedes comemora momento e busca novas metas

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A sequência da temporada de 2020 pode significar em uma nova fase para o jovem Guilherme Guedes. Após a saída de Caio Henrique, o atleta de 21 anos é o principal cotado para suprir a vaga na lateral-esquerda do Grêmio.

Já treinando com os profissionais, Guedes revelou que as referências para a carreira já surgem do próprio grupo. Feliz com a nova fase no grupo principal, o jogador almeja voos maiores.

“Estou muito feliz de estar onde estou. Ainda não consegui conquistar tudo que eu quero. Mas aos poucos com muito trabalho, vou conseguindo. Estou muito feliz de trabalhar ao lado dos caras que eu cresci vendo jogar. Me ajudam muito. O Cortez é referência, e no dia a dia está me ajudando. Me inspiro muito no Marcelo, que é uma referência na lateral. O Cortez também está sendo uma grande referência”, declarou o lateral em entrevista aos canais do clube.

Participando dos treinos com o grupo profissional, o jogador também destaca a importância das atividades para a preparação quando as competições retornarem: “Está sendo muita boa (a preparação). Estamos tendo um bom tempo para trabalhar fisicamente. Claro, que ansiosamente para estar logo em campo”.

Volta antecipada de Juninho Capixaba não é considerada pelo Grêmio para suprir lateral-esquerda

* Por supervisão de: Marjana Vargas

