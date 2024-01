Rio Grande do Sul Vice-presidente Geraldo Alckmin participa do lançamento de pedra fundamental de usina de etanol no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participa, na tarde desta sexta-feira (26), do lançamento da pedra fundamental de uma usina de etanol da FZ Bioenergia em Viadutos, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

A nova usina, que produzirá etanol a partir de milho, triticale, cevada e trigo, terá investimento de pelo menos R$ 800 milhões. Cerca de 1.000 novos postos de trabalho devem ser gerados durante a construção do empreendimento. Já na fase de operação, serão 150 empregos diretos e 450 indiretos.

Marcada para as 15h no auditório da prefeitura, a solenidade também contará com a presença de líderes políticos do Estado e empresários.

2024-01-26