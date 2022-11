Política Alckmin se reúne com Mourão para discutir estrutura da Vice-Presidência

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Vice-presidente eleito (foto) e atual suplente já haviam conversado por telefone após as eleições, mas este foi o primeiro encontro entre eles Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) visitou o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), em seu gabinete na manhã desta terça-feira (29).

Os dois conversaram sobre a estrutura e as atribuições da Vice-Presidência da República. Os dois já haviam conversado por telefone após as eleições, mas este foi o primeiro encontro entre eles.

A reunião no gabinete de Mourão no Palácio do Planalto durou cerca de 40 minutos, e a iniciativa partiu de Alckmin. Mourão disse a jornalistas após o encontro que o vice-presidente eleito pediu para conversar nesta segunda-feira (28). “Ele ligou ontem e pediu para tomar um café”, afirmou.

“Ele [Alckmin] queria saber quais são as atividades que a Vice-Presidência está fazendo, qual é a estrutura, o número de cargos. Eu projetei para ele qual é a nossa estrutura, quais as atribuições, quais são as assessorias que ele tem livre provimento, expliquei para ele como funciona o Conselho da Amazônia”, disse Mourão.

O general também disse a jornalistas que sua esposa Paula Mourão recebeu recentemente Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin, conhecida como Lu Alckmin, esposa do vice-presidente eleito, no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência, em Brasília.

Questionado sobre se fazia falta a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo de transição, Mourão disse que não. Apesar de outros presidentes terem atuado mais ativamente nas trocas de governos, o general disse que o chefe do Executivo não participa da transição.

“Ele [Bolsonaro] já recebeu o Alckmin [no Palácio do Planalto]. Está tudo bom, tudo andando. Tudo tranquilo”, disse, em referência ao processo de transição.

