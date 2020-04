Polícia Álcool em gel falsificado é apreendido em supermercado em Porto Alegre

16 de abril de 2020

Operação ocorreu no bairro Agronomia

A Polícia Civil, o Ministério Público Estadual e a Vigilância Sanitária de Porto Alegre realizaram, nesta quinta-feira (16), uma operação em um supermercado no bairro Agronomia, na Zona Leste da Capital, com o objetivo de combater a comercialização clandestina de álcool em gel e de outros produtos utilizados no combate ao coronavírus.

Durante a ação, que ocorreu na rua Capitão Carlos Lamarca, foram apreendidas 135 unidades de 500 ml de álcool em gel da marca Oxyclear. A Vigilância Sanitária constatou que o produto apreendido contém álcool impróprio para consumo humano, sem número de lote, sem datas de fabricação e de validade, apresentando um aspecto líquido com partículas de sujeira, causando risco à saúde.

Os produtos aprendidos são idênticos aos 3.160 frascos falsificados recolhidos em uma operação realizada no dia 7 deste mês no bairro Mario Quintana, na Zona Norte. Na ocasião, um homem de 47 anos foi preso.

Durante a operação desta quinta no bairro Agronomia, também foram apreendidos 560 litros de saneantes (desinfetante, água sanitária e alvejante) sem registro junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“Não houve prisão na ação, pois o proprietário do estabelecimento vistoriado não estava oferecendo à venda o álcool em gel falsificado, tendo inclusive, em data anterior, registrado ocorrência policial sobre os fatos, justamente por estar ciente de que se tratava de um produto adulterado e, portanto, impróprio ao consumo humano”, afirmou a Polícia Civil.

Empresa divulga comunicado

A empresa que produz o álcool em gel da marca Oxyclear fez um alerta sobre a falsificação e emitiu um comunicado aos seus clientes dizendo que não fabrica o produto em embalagens de 500 ml, e sim apenas em embalagens de 100 ml, 300 ml e 427 ml.

