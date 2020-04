Mundo Facebook vai avisar quem interagir com informações falsas sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

O Facebook anunciou nesta quinta-feira (16) uma nova ferramenta para evitar o compartilhamento de informações falsas sobre o novo coronavírus. Usuários que tiverem interação com postagens com boatos sobre a pandemia serão notificados.

De acordo com a rede social, o sistema de avisos começará a funcionar nas próximas semanas. “Queremos conectar pessoas que possam ter interagido com informações prejudiciais ​​sobre o vírus com a verdade de fontes oficiais”, disse a empresa em comunicado.

O Facebook também vai conectar as pessoas com informações checadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) que mostram uma lista de mensagens falsas sobre a Covid-19 disseminadas na internet.

