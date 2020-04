Porto Alegre Praça XV de Novembro, no Centro de Porto Alegre, é palco de novo teste com drone de pulverização

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Medida é mais uma alternativa para combater o coronavírus na Capital Foto: Anselmo Cunha/PMPA Medida é mais uma alternativa para combater o coronavírus na Capital. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre realizou na manhã desta quinta-feira (16), na Praça XV de Novembro, no Centro de Porto Alegre, o segundo teste com drones para a descontaminação de áreas públicas.

A operação, com duração de meia hora, contou com o apoio de agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e da Guarda Municipal para manter o isolamento do local.

O drone, modelo Pelicano 2020, operado pela empresa SkyDrones, subiu carregado de dez litros de produto desinfetante especialmente desenvolvido por uma equipe do Instituto de Química da UFRGS. O líquido utilizado é similar aos desinfetantes domésticos, como a água sanitária, com específica concentração de alguns agentes químicos, o que garante baixo impacto ambiental.

“A inovação é uma aliada de alto nível na resolução dos desafios da cidade porque nos oferece resposta rápida a necessidades urgentes”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre