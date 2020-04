Dicas de O Sul Editora gaúcha lança e-book com textos sobre quarentena e doa valor arrecadado com as vendas

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Valor resultante da venda dos livros digitais será repassado ao Centro de Educação Profissional São João Calábria Foto: Divulgação Valor resultante da venda dos livros digitais será repassado ao Centro de Educação Profissional São João Calábria. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em tempos de pandemia e distanciamento social, a editora gaúcha Palavra Bordada lança um projeto que incentiva a escrita, a leitura e a solidariedade. O projeto Quarentena Criativa prevê a publicação, até final de maio, de uma obra escrita por diferentes autores sobre o momento de isolamento vivido para evitar o coronavírus.

Para dar vida à obra, a editora está selecionando escritores até 20 de abril. A iniciativa contará com crônicas e contos. A partir dos textos recebidos, a editora fará a curadoria, a preparação dos textos, a revisão, a edição, o projeto gráfico, a diagramação e os registros. A obra será vendida na Amazon.com, principal canal de venda de livros digitais do País. Todos os serviços realizados pela Palavra Bordada serão voluntários, ou seja, não serão remunerados pela comercialização do e-book.

O valor resultante da venda dos livros digitais será repassado ao Centro de Educação Profissional São João Calábria, instituição sem fins lucrativos de Porto Alegre que oferece cursos de qualificação profissional para jovens de 16 a 22 anos e realiza projetos sociais.

“Com este projeto todos saem ganhando: os novos autores serão publicados e os consagrados farão doação indireta. A editora fará uma ação voluntária, e os leitores terão acesso a entretenimento qualificado. Todos ajudando a quem tanto precisa”, explica Carolina Rocha, uma das sócias da empresa.

Para participar da curadoria de escritores é preciso enviar uma crônica ou conto inédito para contato@palavrabordada.com.br. A temática dos textos deve girar em torno das questões relacionadas à quarentena, momentos de isolamento, de crise e cuidados especiais.

O texto deve ter até cinco páginas em formato A4, margens de 3 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de linha 1,5. Os selecionados deverão assinar um Termo de Cessão de Direitos, para que os valores arrecadados com as vendas do livro sejam destinados à entidade auxiliada pelo projeto. Mais informações podem ser obtidas no site www.palavrabordada.com.br/quarentena-criativa.

