Porto Alegre Aldeias Infantis SOS acolhe famílias em vulnerabilidade social em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Recanto de Fortalecimento atende famílias desde 2019 no Sarandi Foto: Divulgação Recanto de Fortalecimento atende famílias desde 2019 no Sarandi. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Aldeias Infantis SOS concluiu a recuperação da sua unidade no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, e as famílias em vulnerabilidade social que participam dos projetos realizados puderam voltar a ocupar o espaço. Por conta dos danos na infraestrutura decorrentes das enchentes históricas de 2024 no RS, as famílias estavam alocadas provisoriamente em outro endereço.

O Recanto de Fortalecimento, ação promovida em Porto Alegre em parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), é realizado desde 2019 e tem sido um refúgio para famílias em situação de rua por motivos de violência, migração ou ausência de moradia. O trabalho tem como objetivo oferecer um acolhimento único, capaz de fortalecer laços familiares e prevenir situações mais graves, como o acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Nos últimos cinco anos, foram evitados o afastamento de 72 meninos e meninas de suas famílias.

O Recanto é um espaço destinado a acolher famílias inteiras, sem limite de idade para os filhos, incluindo genitores homens – um diferencial em Porto Alegre e na Organização, pois o programa na capital gaúcha é o único que oferece o serviço. Com uma equipe composta por educadores sociais, um psicólogo, um assistente social e uma coordenadora, o programa oferece suporte integral aos atendidos. As famílias são selecionadas e encaminhadas por meio de uma cooperação com o Núcleo de Acolhimento Adulto da Fasc.

A seguir, com a chegada das famílias, é desenvolvido um plano de desenvolvimento familiar, com o objetivo de fortalecer o vínculo entre os familiares, promover autossuficiência e melhorar a qualidade de vida dos participantes. A principal meta do projeto é promover o protagonismo dos envolvidos, ajudando-os a superar as dificuldades cotidianas, como a gestão financeira e a organização do lar, rompendo com a realidade da “sobrevivência nas ruas”.

“Mais que um serviço de acolhimento, o Recanto é um símbolo de esperança e reconstrução para famílias que enfrentam adversidades extremas. Em um contexto em que o apoio social é fundamental, o programa demonstra como a união entre organizações sociais e parceiros pode transformar vidas. Além disso, o trabalho contínuo realizado com cada família promove mudanças duradouras”, destaca Enéas Palmeira, gestor de território do Rio Grande do Sul.

É importante frisar que, após o fim do prazo de acolhimento, as famílias são encaminhadas para os serviços da rede pública de assistência social, saúde e educação, garantindo um suporte contínuo para alcançar a autonomia. Com visitas domiciliares e contatos periódicos, o acompanhamento não termina com a saída do programa, evidenciando o compromisso da Aldeias Infantis SOS com o fortalecimento sustentável das famílias atendidas.

Um chamado à comunidade

Atualmente, a capacidade de atendimento é de quatro famílias, com a possibilidade de ampliação para oito, a fim de que o impacto do Recanto seja ainda mais significativo. Contudo, essa expansão depende da colaboração de entidades parceiras e do fortalecimento da rede de apoio.

Apesar dos resultados alcançados, o espaço também enfrenta desafios que só podem ser superados com o apoio de novos parceiros. Desde doações recorrentes até serviços especializados, como o auxílio em mudanças e montagem de mobílias, toda contribuição é valiosa para que o programa alcance ainda mais famílias em vulnerabilidade.

O projeto aceita doações de artigos como fraldas, roupas de cama, móveis e utensílios domésticos. A entrega pode ser combinada pelo contato eneas.palmeira@aldeiasinfantis.org.br. Outra forma de doar é pelo site https://doe.aldeiasinfantis.org.br.

Enéas Palmeira reforça a relevância dessa ação. “Cada família que conseguimos fortalecer representa uma vitória coletiva. É o reflexo de um trabalho que transforma vidas e constrói oportunidades para que essas pessoas sigam em frente com autonomia e dignidade”, disse.

Sobre a Aldeias Infantis SOS

A Aldeias Infantis SOS (SOS Children’s Villages) é uma organização global, de incidência local, que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e famílias. A organização lidera o maior movimento de cuidado do mundo e atua junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de desenvolver ações humanitárias.

Fundada na Áustria, em 1949, está presente em mais de 130 países. No Brasil, atua há 57 anos e mantém cerca de 80 projetos, em 30 localidades de Norte ao Sul do país. Ao trabalhar junto com famílias em risco de se separar e fornecer cuidados alternativos para crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental, a Aldeias Infantis SOS luta para que nenhuma criança cresça sozinha. Mais informações podem ser obtidas no site www.aldeiasinfantis.org.br.

2025-02-12