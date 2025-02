Economia Setor de serviços brasileiro fecha 2024 com alta de 3,1%

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE. (Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília) Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O volume do setor de serviços no Brasil recuou 0,5% em dezembro em relação a novembro de 2024, o segundo resultado negativo consecutivo. Na comparação com dezembro de 2023, houve crescimento de 2,4%, o nono resultado positivo consecutivo. No acumulado em 2024, o setor fechou com alta de 3,1% – quarto ano seguido de crescimento.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira (12) pelo IBGE. Com o recuo de 0,5% em dezembro, o setor de serviços se encontra 15,6% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 1,9% abaixo do ponto mais alto da série histórica (outubro de 2024).

O recuo observado na passagem de novembro para dezembro foi acompanhado por três das cinco atividades, com destaque para a retração vinda de outros serviços (-4,2%), que mostrou a queda mais intensa desde janeiro de 2023 (-11,2%). Os demais recuos ficaram com profissionais, administrativos e complementares (-0,7%) e informação e comunicação (-0,7%).

Por outro lado, os serviços prestados às famílias (0,8%) apontaram o avanço mais relevante. Os transportes (0,1%) mostraram uma ligeira variação positiva, depois de terem recuado 3,5% em novembro.

No índice acumulado de janeiro a dezembro de 2024, destacaram-se os ramos de informação e comunicação (6,2%) e de serviços profissionais, administrativos e complementares (6,2%). Os demais avanços vieram dos serviços prestados às famílias (4,4%) e de outros serviços (1,1%).

Em contrapartida, os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,7%) exerceram a única influência negativa no índice acumulado no ano passado.

