Vendas de ventiladores e de aparelhos de ar-condicionado devem continuar crescendo em Porto Alegre, estimam lojistas

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

O valor médio do ar-condicionado mais comercializado em 2025 ficou em R$ 2.585 Foto: Reprodução

Após a onda de calor que atingiu Porto Alegre e o interior do Estado nos últimos dias, os lojistas da Capital estimam que as vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado devem continuar crescendo no decorrer deste verão, de acordo com uma pesquisa do Sindilojas.

Para 47,5 % dos donos de lojas, a comercialização de ventiladores tendem a crescer, mesmo com o alívio das temperaturas previsto para os próximos dias em razão do avanço de uma frente fria. Já para a compra de aparelhos de ar-condicionado, esse índice sobe para 73,3%.

Em relação ao ano passado, para 27,1% dos lojistas entrevistados as vendas de ventiladores cresceram neste verão, enquanto para mais de 53% houve aumento nas vendas de aparelhos de ar-condicionado.

Modelos mais vendidos

Os ventiladores mais vendidos até agora neste verão são os de pedestal (42,4%), portátil (27,1%) e de teto (15,3%). Já quanto aos ares-condicionados, o tipo split recebeu todas as citações, com 100% da procura pelos consumidores. O aparelho portátil não foi citado.

O valor médio do ventilador mais vendido neste ano ficou em R$ 232, ante os R$ 236 de 2024. Já o valor médio do ar-condicionado mais comercializado em 2025 ficou em R$ 2.585. No ano passado, o valor era de R$ 2.400.

Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, a pesquisa apresenta dados compatíveis com a realidade, com boa parte dos consumidores comprando. “A estação mais quente do ano tem se mostrado agressiva, com os tradicionais dias abafados, impactando na compra desses eletrodomésticos. As vendas vêm acontecendo e, segundo a pesquisa, há margem de aumento, impactando de forma positiva toda essa cadeia produtiva”, afirmou.

2025-02-12

