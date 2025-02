Brasil Fogo em fábrica de fantasias de carnaval deixa mais de 20 pessoas feridas no Rio

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Algumas pessoas que estavam no prédio foram resgatadas após se refugiarem na parte externa de janelas Foto: Reprodução de TV Algumas pessoas que estavam no prédio foram resgatadas após se refugiarem na parte externa de janelas. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Uma confecção de roupas para carnaval em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ), foi atingida por um incêndio na manhã dessa quarta-feira (12). Equipes do Corpo de Bombeiros seguem no local. No total, 21 pessoas precisaram ser socorridas. Ao menos 10 delas estão em estado grave.

Em um dos momentos de maior tensão, quatro pessoas que estavam dentro do prédio no terceiro andar foram resgatadas pelas equipes por uma das janelas. Até saírem do imóvel, elas ficaram no local, pediam por socorro cercadas por fumaça. Moradores do entorno tentavam ajudar. Segundo funcionários resgatados, cerca de 30 pessoas trabalhavam na confecção quando o fogo começou.

Um agente do Corpo de Bombeiros relatou que os materiais encontrados dentro da fábrica são, em sua maioria, inflamáveis. “Muito plástico, cola, adereços em isopor, a própria telha que a gente subiu era em amianto, que produz material tóxico.”

Escolas de samba

No prédio funcionava a Maximus Confecções, empresa de confecção para escolas de samba e de uniformes militares. Fantasias das agremiações da Série Ouro e das que desfilam na Intendente Magalhães são produzidas no local. Segundo relatos, ao menos 60% do material usado por elas eram fabricados no local.

Segundo uma funcionária relatou, a confecção estava funcionando 24 horas por dia com a proximidade dos desfiles. As escolas de samba Império Serrano, Unidos da Ponte e Em Cima da Hora tinham produção no local.

De acordo com Paulo Santi, superintendente do Império Serrano, a escola estava, praticamente, “com o carnaval pronto”.

“Salvamos a fantasia da bateria e das crianças que estão feitas em outros ateliês. Nós temos a velha guarda que também está aqui preservada. A ala de manta também preservada. Toda a comissão de frente está preservada. Eu não sei da extensão. Eu não posso falar se perdemos absolutamente tudo. Mas posso dizer a vocês que no próximo domingo, o Império, eu estou muito emocionado e devastado ao mesmo tempo, fará o seu melhor ensaio técnico, e tenha certeza que no dia 1º de março, o Império Serrano entrará na Avenida”, desabafou.

Para Lorena Alves, filha do presidente da Unidos da Ponte, ver grande parte do trabalho da escola queimar não foi fácil. Munida de bolsas com café e copos descartáveis, Lorena chegou até à fábrica de prontidão para ajudar os funcionários que trabalhavam pela manhã.

“É decepcionante. São 16 dias para o carnaval e uma pressão muito grande. Desesperador ver minha escola desfilar sem fantasia e sem nada. Espero que todos fiquem bem”, contou Lorena.

Segundo ela, as pessoas dentro da fábrica trabalhavam desde dezembro nesse ritmo intenso para que tudo ficasse pronto.

Os desfiles da Série Ouro, principal grupo de acesso do carnaval carioca, não terão as escolas de samba rebaixadas em 2025. A afirmação é do prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Ele fez uma publicação nas redes sociais após ter conversado com o presidente da Liga-RJ, Hugo Junior, que representa as escolas do grupo de acesso.

“Já tomamos a decisão de que, independentemente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval deste ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três escolas afetadas pelo fogo serão consideradas hors-concours”, escreveu o prefeito.

