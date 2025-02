Com essa perda, o patrimônio de Musk caiu para US$ 378,8 bilhões, um recuo significativo em relação aos US$ 421,6 bilhões que ele tinha até o final de janeiro.

Apesar disso, o bilionário ainda é cerca de US$ 130 bilhões mais rico do que a segunda pessoa mais rica do mundo, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg.

A principal razão para essa queda no patrimônio de Musk é a desvalorização das ações da Tesla, sua montadora de veículos elétricos. Isso porque boa parte da sua fortuna é composta por ações que ele detém da empresa. Assim, quando as ações da montadora têm uma queda, o patrimônio do bilionário também diminui.

Só na terça-feira (11), as ações da montadora caíram 6,3% e fecharam o dia cotadas a US$ 328,50, o menor preço desde 15 de novembro. Em um mês, a queda no valor dos papéis já é de 18,55%.

A Tesla vem sofrendo desvalorização desde a divulgação dos seus resultados corporativos referentes ao quarto trimestre de 2024, no fim de janeiro. A montadora reportou uma queda de 6,3% em suas receitas (o dinheiro que entra para a companhia) e uma diminuição de 2,6% no lucro por ação.

Além disso, a margem operacional da empresa (uma medida que indica a capacidade de geração de lucro através da receita de uma companhia) também foi reduzida no último trimestre do ano passado, como consequência de “descontos e financiamentos mais agressivos oferecidos pela companhia para impulsionar a demanda”, explicou a equipe de análise internacional da XP, em relatório.

A demanda pelos veículos elétricos da Tesla foi afetada por conta do crescimento de concorrentes no mercado internacional, principalmente montadoras chinesas, como a BYD. Em 2024, a empresa de Musk teve a primeira queda em suas entregas anuais de veículos.