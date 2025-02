Polícia Polícia Federal realiza operação contra esquema de descaminho e evasão fiscal no Rio Grande do Sul

A Operação Cota Infinita foi realizada em Santa Maria Foto: PF/Divulgação A Operação Cota Infinita foi realizada em Santa Maria. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), a Operação Cota Infinita com o objetivo de desarticular um esquema de descaminho que, segundo a corporação, resultou em prejuízos significativos aos cofres públicos no Rio Grande do Sul.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Santa Maria, na Região Central do Estado. Também foram implementadas medidas de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros dos investigados.

A investigação identificou que os suspeitos utilizavam reiteradamente a cota de isenção tributária na fronteira para importar mercadorias sem o devido pagamento de impostos. Para evitar a fiscalização alfandegária, faziam uso de pessoas interpostas e deslocamentos frequentes a cidades de fronteira, adquirindo produtos em free shops e revendendo-os posteriormente em plataformas de comércio eletrônico.

Foram identificadas milhares de transações comerciais realizadas pelos investigados em marketplaces, demonstrando um grande volume de mercadorias introduzidas irregularmente no Brasil. A análise fiscal e bancária revelou a discrepância entre as rendas formais e os valores efetivamente movimentados pelos suspeitos e suas empresas. Enquanto os rendimentos declarados eram baixos ou inexistentes, a movimentação financeira ultrapassou R$ 1,2 milhão, com estimativa de sonegação de impostos superior a R$ 600 mil.

Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho e associação criminosa. Ninguém foi preso.

