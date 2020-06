Nesta sexta, o governo Bolsonaro suprimiu o número total de mortos e contaminados pela doença, informações que eram divulgadas pelo Ministério da Saúde desde início da pandemia. Também retirou do ar o site que continha esses dados. Nos últimos dias, o governo tem atrasado a publicidade do balanço sobre o coronavírus com o objetivo de prejudicar a veiculação nos telejornais do horário nobre.

Segundo Wizard, a pasta tem convicção que o número de mortos no Brasil seria menor que o divulgado até agora.

“Eu acredito que vai ter um dado mais real, porque o número que temos hoje está fantasioso ou manipulado.”

O futuro secretário disse que participou da decisão de rever o levantamento e que um balanço atualizado deve ser publicado dentro de um mês. As informações divulgadas diariamente pelo Ministério da Saúde são resultados das somas de casos e mortes contabilizados pelas secretarias de Saúde de cada Estado.