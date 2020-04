Notas Mundo Alemanha lança aplicativo para rastrear casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

A agência nacional de saúde da Alemanha apresentou nesta terça (7) um aplicativo capaz de rastrear casos do coronavírus no país. Com o consentimento dos usuários, o app se conecta a monitores como pulseiras eletrônicas, faixas toráxicas e relógios inteligentes, e alerta para sinais de infecção.

